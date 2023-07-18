ВКС России атаковали пункт дислокации ВСУ в ДНР

Фото: сайт Минобороны РФ
Российская авиация совершила удар по пунктам временной дислокации ВСУ управляемыми боеприпасами УПАБ-500 в районах Серебрянки и Северска в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Юг» Вадима Астафьева.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян