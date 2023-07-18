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ВКС России атаковали пункт дислокации ВСУ в ДНР

18 июля 2023, 07:02

Фото: сайт Минобороны РФ

Российская авиация совершила удар по пунктам временной дислокации ВСУ управляемыми боеприпасами УПАБ-500 в районах Серебрянки и Северска в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Юг» Вадима Астафьева.

В публикации говорится, что ВКС РФ атаковали пункты дислокации 112-й бригады теробороны ВСУ близ Северска и Серебрянки. Также вертолеты ударили по скоплениям живой силы противника в районах Клещеевки и Курдюмовки.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#МО РФ
#авиация
#СВО
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Аксенов: 28 украинских БПЛА ночью попытались атаковать Крым
18 июля 2023, 07:19

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Минувшей ночью ВСУ попытались атаковать Крым с помощью 28 беспилотных летательных аппарата, атака успешно отбита российскими силами, девять вражеских БПЛА были сбиты, 19 – посажены с помощью РЭБ. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет. Благодарю наших военнослужащих за службу! Отработали четко и слаженно», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и получать информацию только из проверенных источников.

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#Крым
#атака
#беспилотники
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Экипажи Су-25СМ атаковали огневые средства ВСУ на Краснолиманском направлении
18 июля 2023, 07:14

Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

Экипажи Су-25СМ Центрального военного округа ударили по скоплению техники ВСУ на Краснолиманском направлении и успешно вернулись на аэродром базирования. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Экипажи Су-25СМ ЦВО нанесли ракетный удар по огневым средствам противника в зоне спецоперации и успешно вернулись на аэродром базирования», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

При этом уточняется, что пилоты подлетали к линии соприкосновения на скорости около 800 км/ч, это делается для того, чтоб их было сложнее обнаружить. При этом местность они огибали на расстоянии не более 25 метров от земли.

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#спецоперация
#Су-25СМ
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В Великобритании изучат подбитые российские танки из зоны СВО
18 июля 2023, 06:38

Фото: сайт Минобороны РФ

Глава штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакина заявил, что несколько российских танков, сбитых в зоне СВО, доставлены в Британию. Об этом пишет The Daily Telegraph.
По словам военного, танки ВС РФ будут переданы научно-технической лаборатории на территории технопарка Портон-Даун. Военный напомнил, что Великобритания входит в клуб государств, делящихся друг с другом информацией о российской военной технике или технике других стран, якобы представляющих угрозу.

«Работающие на нас ученые анализируют каждую мелкую особенность. Это помогает нам понять, как работает чужая техника и как с ней можно бороться», — цитирует издание слова Радакина.

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#танки
#Россия
#Великобритания
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Российские бойцы отбили попытки ВСУ вернуть позиции у Серебрянского лесничества
18 июля 2023, 05:38

Фото: сайт Минобороны РФ

ВС России пресекли попытки украинской армии занять позиции в районе Серебрянского лесничества, отбитые ранее российскими военными. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы группировки войск «Центр» Александра Савчука.
«Подразделения 42-й механизированной бригады ВСУ при поддержке техники предприняли пять попыток вернуть утраченные позиции. В результате огневого поражения артиллерией и армейской авиацией противник отступил, понеся потери в живой силе и техник», — цитирует ТАСС слова начальника пресс-службы группировки войск «Центр» Александра Савчука.

Он добавил, что на Сватовском направлении артиллерийским огнем были сорваны две атаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#ВС РФ
#спецоперация
#Сватовское направление
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Российские артиллеристы уничтожили танк ВСУ под Кременной
18 июля 2023, 04:49

Фото: сайт Минобороны РФ

Артиллерийский расчёт САУ 2С19 "Мста-С" 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ликвидировал танк ВС Украины при попытке ремонта гусеницы точным попаданием на Сватовско-кременском направлении в ЛНР.
«Сейчас была огневая задача, был танк, у него сбили гуслю (слетела гусеница), приехала к нему ремонтная команда, вот только что по нему отработали. Первый снаряд пристрелочный не долетел, второй снаряд пристрелочный перелетел, а третьим снарядом цель была поражена», — цитирует агентство слова командира батареи с позывным «Шаман».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Хуснуллин сообщил, что для восстановления Крымского моста построят временный мост.

#танк
#ВСУ
#спецоперация
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В Харькове прогремели взрывы
18 июля 2023, 04:36

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В Харькове слышны взрывы. Об этом пишет Телеграм-канал ТСН.
«В ночь на вторник, 18 июля, взрывы раздались в Харькове», — пишет украинское издание.

Предварительно, в городе сработала система ПВО.

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#Харьков
#взрывы
#Украина
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ВС РФ поразили пункты размещения ВСУ в Краматорске и Запорожье
18 июля 2023, 00:12

Фото: сайт Минобороны РФ

ВС России совершили удары по пунктам размещения живой силы и военной техники противника в Курахово, Краматорске, Запорожье и Днепропетровской области. Об этом сообщает «Военное обозрение».
Уточняется, что в Краматорске ликвидирован пункт дислокации личного состава ВСУ и склад с боеприпасами и оружием. Также взрывы были слышны в Курахово. Удары по Запорожью российские бойцы нанесли ракетами и БПЛА типа «Герань».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#СВО
#спецоперация
#ВСУ
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Хуснуллин сообщил, что для восстановления Крымского моста построят временный мост
17 июля 2023, 22:31

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с участием президента РФ Владимира Путина сообщил, что для восстановления Крымского моста построят временный 250-метровый мост.
По словам Хуснуллина, для устранения повреждений не удастся использовать технологию, которую применяли осенью 2022 года после атаки на Крымский мост.
 
«Будем, скорее всего, строить временный 250-метровый мост, с которого будем работать и большегрузными кранами поднимать эти пролеты», —рассказал о планах Хуснуллин.
По данным вице-премьера, несколько сотен строителей и проектировщиков привлекут к работам по восстановлению моста в ближайшие дни. Работы будут идти в круглосуточном режиме.

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#Крымский мост
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Глава Минобороны Украины Резников предложил разрешить размещение иностранных военных баз на Украине
17 июля 2023, 21:12

Фото:istockphoto/vadimrysev

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что некоторые положения украинской Конституции необходимо «уточнить» перед вступлением страны в НАТО.
В частности, по мнению Алексея Резникова, можно считать устаревшей конституционную норму о недопустимости размещения иностранных военных баз на украинской территории страны, сообщает Liga.net.
 
«Понятно, что при необходимости можно найти юридическую формулу, чтобы не называть базу базой, а неким «центром взаимодействия и обмена опытом» или что-то еще. Но зачем? Надо убрать это ограничение, утратившее актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций», — высказал мнение министр Резников.
Резников призывает украинцев понимать, что стране придется воспринимать неоднозначные формулировки в качестве «возможности и задачи», овладевать «искусством возможного» на новом уровне и не считать неоднозначные формулировки предательством.

Ранее Зеленский во время визита в Германию посетил базу, где тренируются военные ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале рассказал о визите на военную базу в городе Аахен (Германия), где проходят тренировки украинские военные.

«Я посетил военную базу в Аахене, где украинские военные проходят обучение. Мы с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем встретились с украинскими солдатами. Я также вручил бойцам государственные награды», — отметил Зеленский.
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#Конституция
#военные базы
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