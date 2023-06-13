ВКС России нанесли групповые удары по местам базирования ВСУ

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«Сегодня ночью Воздушно-космические силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
В минобороны уточнили, что все поставленные цели были достигнуты.
Ранее в Минобороны также заявляли, что киевские власти бросили на Времевский выступ на границе ДНР и Запорожской области наспех сформированные подразделения, которые ранее уже понесли значительные потери на поле боя.