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ВКС России нанесли ракетно-бомбовые удары по ВСУ на купянском направлении

15 октября 2023, 08:32
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

ВКС России нанесли ракетно-бомбовые удары по подразделениям ВСУ под Синьковкой.
Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский. Ракетно-бомбовые удары по подразделениям ВСУ нанесли под Синьковкой и другими населенными пунктами Купянского района, пишет РИА Новости.

Удары по ВСУ нанесены экипажами ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 и самолетами штурмовой авиации. Под ударом оказались 95-я десантно-штурмовая бригада, 14-я и 32-я механизированные бригады, а также подразделения территориальной обороны в районах Синьковки, Ивановки, Леоновки.


По информации обозревателя британского журнала Светланы Моренец, российские вооруженные силы начали масштабное наступление, что явилось неожиданностью для украинских военных. Она утверждает, что целью российских сил является ограничение движения украинских военных и предотвращение их резервных подкреплений.

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#украина
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В России рассказали о применении Су-57 в зоне СВО
Военный эксперт Кнутов: Су-57 наносили высокоточные удары по целям в зоне СВО
15 октября 2023, 06:53

Фото: Минобороны РФ

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно выполнили миссии по нанесению ударов по целям в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Эту информацию раскрыл военный эксперт и директор музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов в беседе с изданием «Царьград».
«Мы обеспечиваем максимальную скрытность от систем ПВО. Ни радиолокационные устройства стран НАТО, ни вооруженные силы Украины не смогли обнаружить эти самолеты, даже когда они действовали в группе. Су-57 успешно выполнили точные удары по важным целям и вернулись на базу незамеченными», — заявил Кнутов.
Он также сообщил, что примерно через месяц после начала операции Министерство обороны России подтвердило выдающиеся результаты, достигнутые Су-57.

Эксперт отметил, что Су-57 обладает уникальной малозаметностью и способностью нести различные виды вооружения, включая крылатые ракеты и управляемые бомбы.

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На Западе встревожились из-за неожиданного маневра России
Economist: украинские военные рискуют оказаться в котле в Авдеевке
15 октября 2023, 06:35

Фото: iStock/JARAMA

Российские военные начали наступление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке, пишет Economist. Авторы издания отмечают, что ВСУ оказались под угрозой окружения на этом участке фронта.
В материале журналистов отмечается, что это одно из крупнейших наступлений России с момента весны прошлого года. Главной целью наступления, по их мнению, является попытка окружения украинских военных.

Журналисты подчеркивают, что инициатива на поле боя перешла к российским вооруженным силам после провала контрнаступления ВСУ. В статье также отмечается, что украинские военные в Авдеевке уже оказались «окружены с трех сторон».

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#военные
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#всу
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Средства ПВО перехватили 27 украинских беспилотников над территорией России
Минобороны: ПВО перехватили 27 украинских беспилотников над территорией России
15 октября 2023, 06:13

Фото: iStock/rancho_runner

Министерство обороны сообщило, что средства противовоздушной обороны успешно перехватили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые пытались совершить террористическую атаку на объекты в Российской Федерации.
Отмечено, что 18 из них были перехвачены над Курской областью, а два были уничтожены в воздухе над Белгородской областью. Эти действия совершены в ночь с 14 на 15 октября.

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#человек
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Украине предсказали борьбу с Израилем за поставки западных вооружений
Welt: Украине и Израилю придется бороться за поставки вооружений НАТО
15 октября 2023, 03:54

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Журналист издания Welt Кристоф Шильц выразил опасения по поводу того, что Украине и Израилю придется соревноваться за поставки западных вооружений из-за ограниченных ресурсов, доступных в рамках НАТО.
По его мнению, страны-члены альянса остерегаются компрометировать свои собственные оборонные потребности, учитывая ограниченность и дороговизну ресурсов. Особое внимание уделяется вопросу обеспечения артиллерийскими снарядами и системами противовоздушной обороны, такими как Iris-T и Patriot, в которых нуждаются и Украина, и Израиль.

Кристоф Шильц также отметил, что внутри НАТО уже поднимается обеспокоенность в связи с конкуренцией за доступные ресурсы. По его словам, «оружие можно передать всего лишь однажды», и это становится предметом обсуждения.

Заключив свое заявление, он указал на тревожность президента Украины Владимира Зеленского относительно этой ситуации и отметил, что Зеленский решил лично обратиться к странам-членам НАТО с просьбой о дополнительных поставках вооружения.

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#оружие
#украина
#страны
#заявление
#нато
#зеленский
#вооружения
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Украинское командование обвинили в безрассудных приказах
Fatto Quotidiano: командование ВСУ не соблюдает основные военные правила
15 октября 2023, 03:24

Фото: iStock/IherPhoto

Журналист издания Fatto Quotidiano Бьяджо ди Грация выразил обеспокоенность безрассудными приказами, которые, по его мнению, дают украинские военные руководители, нарушая основные военные нормы. Он указал, что такие действия приводят к неудачным контрнаступлениям и значительным потерям.
Ди Грация подчеркнул, что в военных операциях существуют строгое соблюдение определенных военных правил и принципов, которые не должны нарушаться. Его удивление вызвало решение украинских генералов идти в атаку без должного рассмотрения и планирования, даже ценой высоких человеческих потерь.

В заключение он отметил, что в случае подобных действий командующего НАТО, их действия были бы признаны некомпетентными и могли бы привести к его увольнению.

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ВСУ 11 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
15 октября 2023, 02:12

Фото: iStock/IGOR KUTNII

В течение последних 24 часов украинские вооруженные силы провели 11 артобстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 36 боеприпасов, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«За истекшие сутки представительство сообщало об 11 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)... На донецком направлении противник совершил шесть обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, на горловском — четыре обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметров, на ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров», - заявили в представительстве.
По данным представительства, украинские войска выпустили 36 единиц различных боеприпасов, в результате чего под огнем оказались Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Донецк и Макеевка.
Также сообщается, что за прошедшие сутки поступили сведения о ранении женщины в Киевском районе Донецка.

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#беспилотник
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#всу
#обстрел
#донецк
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В Польше признали горькую правду про Украину
Депутат сейма Каминьский: Польша всегда была полезным идиотом Украины
15 октября 2023, 01:57

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

По мнению депутата сейма от партии «Конфедерация» Кристиана Каминьского, польские элиты всегда выступали в поддержку Украины, несмотря на возможный ущерб национальным интересам. В статье, опубликованной в издании Myśl Polska, он выразил мнение, что граждане Польши стали «полезными идиотами» для Киева.
Каминьский подчеркнул, что польские элиты рассматривали свою страну как средство продвижения западных ценностей на Востоке. Согласно его словам, левая интеллигенция верила, что Польша будет «буксиром», который поможет переместить Украину на путь к западным стандартам.

Депутат также отметил, что поведение президента Украины Владимира Зеленского, воспринятое некоторыми польскими украинофилами как наглое, вызвало разочарование. Эти украинофилы ранее винили «русских агентов» во всех проблемах, связанных с Украиной. Каминьский подчеркнул, что Украина всегда была олигархическим государством, и ожидания, связанные с Зеленским, оказались несостоятельными.

Он заключил, что не следует ожидать от Зеленского каких-либо жестов или символических шагов на пользу Польше.

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#депутат
#польша
#зеленский
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В ВСУ призвали явиться в военкоматы военнообязанных
В ВСУ призвали всех военнообязанных самостоятельно явиться в военкоматы
15 октября 2023, 00:55

Фото: iStock/zabelin

Главный представитель по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо подчеркнул, что все граждане, подлежащие призыву на военную службу на Украине, должны лично явиться в военные комиссариаты для обновления своих личных данных, включая женщин-медиков. Об этом передает ТАСС.
Согласно заявлению Фитьо, обязанность защищать страну прописана в Конституции Украины. Для того чтобы быть готовыми к выполнению этой обязанности, все призывникам следует явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (в Украине они также называются ТЦК, что является аббревиатурой от «територіальні центри комплектування») и обновить свои персональные данные.

Фитьо дополнительно отметил, что это же требование распространяется и на женщин-медиков.

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Курск атаковали более десятка украинских беспилотников
Губернатор Старовойт: над Курской областью сбиты 12 украинских беспилотников
15 октября 2023, 00:34

Фото: iStock/rancho_runner

Вечером 14 октября над Курском и Курским районом сбили 12 беспилотников, которые были запущены с украинской территории. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт через свой Telegram-канал.
Старовойт также отметил, что обломки сбитых беспилотников обнаружены как в городской черте Курска, так и в селе Зорино. По его уточнению, благодаря оперативным мерам никто из местных жителей не пострадал.

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