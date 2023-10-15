ВКС России нанесли ракетно-бомбовые удары по ВСУ на купянском направлении

Фото: iStock/aapsky
ВКС России нанесли ракетно-бомбовые удары по подразделениям ВСУ под Синьковкой.
Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский. Ракетно-бомбовые удары по подразделениям ВСУ нанесли под Синьковкой и другими населенными пунктами Купянского района, пишет РИА Новости.
Удары по ВСУ нанесены экипажами ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 и самолетами штурмовой авиации. Под ударом оказались 95-я десантно-штурмовая бригада, 14-я и 32-я механизированные бригады, а также подразделения территориальной обороны в районах Синьковки, Ивановки, Леоновки.
По информации обозревателя британского журнала Светланы Моренец, российские вооруженные силы начали масштабное наступление, что явилось неожиданностью для украинских военных. Она утверждает, что целью российских сил является ограничение движения украинских военных и предотвращение их резервных подкреплений.
Читайте также:
Арестович* рассказал о двух катастрофических ошибках ВСУ
В Британии рассказали о масштабном наступлении российских войск
Российские военные ликвидировали украинскую ДРГ под Харьковом
Удары по ВСУ нанесены экипажами ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 и самолетами штурмовой авиации. Под ударом оказались 95-я десантно-штурмовая бригада, 14-я и 32-я механизированные бригады, а также подразделения территориальной обороны в районах Синьковки, Ивановки, Леоновки.
Читайте также:
Арестович* рассказал о двух катастрофических ошибках ВСУ
В Британии рассказали о масштабном наступлении российских войск
Российские военные ликвидировали украинскую ДРГ под Харьковом
Мария Фирсова