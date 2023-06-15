ВКС России нанесли ракетный удар по местам производства БПЛА ВСУ

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Российские ВКС поразили места производства украинских беспилотников
Минувшей ночью российские военные нанесли мощный ракетный удар по местам, где идет производство вражеских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.
Согласно сообщению Минобороны, все назначенные цели удара достигнуты, все запланированные объекты поражены.
Ранее также сообщалось, что российская авиация поразила точку сосредоточения живой силы и огневых средств, опорные пункты и склад боеприпасов ВСУ на Краснолиманском направлении.
«Сегодня ночью Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Ранее также сообщалось, что российская авиация поразила точку сосредоточения живой силы и огневых средств, опорные пункты и склад боеприпасов ВСУ на Краснолиманском направлении.
Элина Позднякова