ВКС России получили новые истребители пятого поколения Су-57

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Минобороны РФ получило партию истребителей пятого поколения Су-57, в этом году планируется еще одна поставка. Об этом говорится на сайте правительства.
«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал ВКС России очередные серийные самолеты Су-57 (поколение 5) и Су-35С (поколение 4 )», — приводятся слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.
Уточняется, что самолеты прошли все необходимые заводские испытания и тесты. Кроме того, в этом году будет осуществлена еще одна поставка истребителей. Сейчас они находятся в цехе окончательной сборки и проходят испытания.
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Элина Позднякова