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ВКС России восстановили экстренно севший в зоне СВО Ми-28

Российский отряд ВКС вернул на базу экстренно севший в зоне СВО вертолет Ми-28
18 августа 2023, 07:06

Фото: iStock/zim286

Спасатели и инженеры ВКС РФ успешно восстановили и вернули на базу боевой вертолет Ми-28, который совершил аварийную посадку в зоне проведение СВО. Об этом пишет издание РИА Новости.

По информации агентства, разрушение лопастей вертолета стало причиной экстренной посадки. Находившиеся вблизи места приземления Ми-28 спасатели, охраняли вертолет до прибытия на место технического состава с необходимыми средствами для его ремонта.

Инженерам ВКС РФ удалось произвести работы по замене лопастей без спецтехники. Ми-28 оказался снова приведен в действие, благодаря слаженной и оперативной работе.

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#вкс
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#сво
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В Германии прошла тренировка солдат ВСУ на танках Leopard
«Известия»: В Германии провели тренировки солдат ВСУ на танках Leopard
18 августа 2023, 06:08

Фото: iStock/Teka77

Германия провела с военнослужащими ВС Украины показательные занятия на танках Leopard. Об этом пишут «Известия».
Обучение украинских военных на тренировочном полигоне в Клице обычно держится в секрете, однако 17 августа туда были допущены телекамеры, рассказал корреспондент издания Виталий Чащухин.

«Мы очень мотивированы бороться за нашу родную страну, и это лучшее средство от страха», — поделился с журналистами украинский солдат.


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Минобороны РФ рассказало о подвиге младшего сержанта Шубина под минометным огнем ВСУ
18 августа 2023, 05:49

Фото: РИА Новости

Младший сержант российской арм Егор Шубин, находясь под минометным огнем противника, сумел совершить подвиг и определить координаты артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со слов начальника пресс-службы группировки ВС РФ «Восток» Олега Чехова.
Будучи оператором расчета станции артиллерийской разведки танковой бригады, младший сержант Шубин выполнял задачи по выявлению позиций артиллерии противника на одном из участков Южно-Донецкого направления.

Во время одного из боев, несмотря на непрекращающийся миномётный обстрел со стороны ВСУ, Егору удалось лично определить координаты артиллерийских орудий украинской армии передать информацию на командный пункт.

Благодаря подвигу младшего сержанта все обнаруженные объекты ВСУ оказались успешно поражены.

Российские военнослужащие продолжают выполнять специальные задачи по защите Донбасса в рамках СВО, объявленной 24 февраля прошлого года, президентом РФ Владимиром Путиным.

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Минобороны: ВКС РФ ударили по ВСУ у пяти населенных пунктов
Минобороны: ВКС РФ ударили по ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР
18 августа 2023, 05:29

Фото: РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что авиация РФ нанесла удары по скоплениям живой силы и техники ВС Украины у населенных пунктов Великая Новоселка, Урожайное, Старомайорское, Раздольное и совхоз «Октябрь» в Донецкой Народной Республике (ДНР).
«Баражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» в Великой Новоселке и Времевке. Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Великой Новоселки, совхоза «Октябрь», Урожайного, Старомайорского и Раздольного», —  цитирует РИА Новости слова собеседника.

Кроме того, средства ПВО сбили три украинских БПЛА «Фурия», «Валькирия» и «Лелека».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российская группировка «Восток» сорвала ротацию ВСУ в районе Урожайного
18 августа 2023, 05:10

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Подразделения группировки ВС РФ «Восток» уничтожили две группы украинской пехоты, минометный расчёт, артиллерию и скопление живой силы, чем сорвали ротацию Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Урожайное в ДНР. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Кроме того, нанесены авиаудары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Великой Новоселки, Урожайного, Старомайорского, Раздольного, а также совхоза «Октябрь».

Российские военнослужащие продолжают выполнять специальные задачи по защите Донбасса в рамках СВО, объявленной 24 февраля прошлого года, президентом РФ Владимиром Путиным.

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Бойцы РФ зачистили район Казачьих Лагерей под Херсоном от ВСУ
Сальдо: ВС РФ полностью зачистили район Казачьих Лагерей под Херсоном от ВСУ
18 августа 2023, 05:03

Фото: сайт Минобороны РФ

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что военнослужащие ВС РФ полностью зачистили район села Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра от украинских военных. Об этом пишет ТАСС.
В настоящее время рано говорить, будут ли ВС Украины снова пытаться проникнуть на территорию села. По словам Сальдо, основная линия российской обороны не проходит прямо по левому берегу Днепра, так как эта позиция была бы тактически невыгодной из-за легкой простреливаемости с правого берега реки.

«Держать там крупные воинские контингенты значило бы подвергнуться большим потерям», — пояснил врио главы региона.

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Дезертир ВСУ сдался российским военным
РИА Новости: Дезертир ВСУ сдался российским военным
18 августа 2023, 04:12

Фото: iStock/Prostock-Studio

Контрразведка Украины завербовала дезертира ВСУ Игоря Устименко, однако при попытке повредить в Херсонской области российский ЗРК «Бук» он сдался военным РФ. Об этом пишет РИА Новости.
Устименко рассказал, что с декабря 2020 года проходил службу в артиллерийской бригаде ВСУ, однако в феврале 2023 года рядовой покинул часть и отправился в село Новокаменка Херсонской области к матери, так как не хотел воевать. В мае его нашли украинские спецслужбы и, угрожая расправой, заставили Устименко пойти на совершение диверсии против ВС России.

«Первый месяц выходил сотрудник контрразведки с позывным «Моджахед», угрожал тем, что меня посадят или убьют, когда сюда придут ВСУ. Дал координаты российского зенитного комплекса «Бук» и сказал пойти туда и постараться уничтожить его. С угрозами того, что «ты или это сделаешь или мы тебя посадим, найдем, убьем, жизни не дадим тебе». Под этими угрозами я пошел туда, но увидел там оцепление и решил рассказать все, как есть», — цитирует агентство слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Военный эксперт Михайлов: В резерве ВСУ осталось 50-70 тысяч бойцов
18 августа 2023, 03:17

Военный эксперт Александр Михайлов заявил, что ВСУ в боевых резервах имеют 50-70 тысяч солдат.
«У противника есть резервы. Их можно оценить в 50-70 тысяч реальных полноценных боеготовых людей. Количество личного состава, сформированных в воинских соединениях, которые обеспечены техникой, необходимым запасом боекомплекта», - цитирует URA.RU слова собеседника.

Михайлов добавил, что у украинской армии также есть мобилизационный резерв из мужского населения, которое пока не набрано в зону СВО.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Военный эксперт Дандыкин рассказал о характере боев на Запорожском направлении
18 августа 2023, 02:55

Фото: сайт Минобороны РФ

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что бои на Запорожском направлении имеют характер на истощение, при этом сейчас ВФУ бросили туда резервы. Об этом пишут «Известия».
«Там сейчас идут жесткие бои, воюет 810-я бригада морской пехоты и не только. Противник хоть как-то пытается изобразить успех — прорваться к Токмаку, ближе к Азовскому морю. Но не получается», — цитирует издание слова собеседника.

Он отметил, что ВФУ несут серьезные потери. Российская сторона несколько дней будет наблюдать за истощением противника, после чего ВС РФ перейдут в наступление не только в районе Купянска, но и на ряде других направлений.

«Так или иначе всё близится к фазе, когда наступать противнику будет нечем. Но пока идут упорные тяжелые бои», — заключил Дандыкин.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Корреспондент «Известий» показала боевую подготовку российских военных в ДНР
18 августа 2023, 01:30

Фото: сайт Минобороны РФ

Военнослужащие ВС России проходят боевую подготовку на полигонах в ДНР, сообщила корреспондент «Известий» Анастасия Авсюк 18 августа.
Военкор отметила, что обучение бойцов, в ходе которого уделяется внимание инженерно-саперной и тактической подготовке, выглядит как игровая реальность. Военнослужащие штурмуют окопы условного противника на полигоне, используя при этом боевые заряды.

«Боевое слаживание личного состава у нас, грубо говоря, 15 дней. Если есть возможность, мы проводим и просим вышестоящее руководство оттянуть — не 15 дней, а 20–25 дать — если личный состав не готов к выполнению боевых задач», — поделился российский командир с позывным «Гора».


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
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