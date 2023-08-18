ВКС России восстановили экстренно севший в зоне СВО Ми-28

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Спасатели и инженеры ВКС РФ успешно восстановили и вернули на базу боевой вертолет Ми-28, который совершил аварийную посадку в зоне проведение СВО. Об этом пишет издание РИА Новости.
Инженерам ВКС РФ удалось произвести работы по замене лопастей без спецтехники. Ми-28 оказался снова приведен в действие, благодаря слаженной и оперативной работе.
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