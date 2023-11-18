Владимир Зеленский подписал новые указы о санкциях против россиян

Фото: iStock/iliris
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два новых указа, которые введут в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против россиян.
В приложении к указам есть три списка, где находятся 108 физических лиц и 37 компаний, большинство из них- благотворительные фонды.
В списке персональных санкций оказался глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Республики Крым Сергей Аксенов, бывший премьер Украины Николай Азаров, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Санкции будут действовать 5 и 10 лет. Они предполагают конфискацию и блокировку активов, запрет на участие в приватизации, а также вывод активов с украинской территории.
Ранее сообщалось, что США расширили санкционный список против РФ. Министерство финансов США ввело санкции против 20 предприятий России. В санкционном списке отказались ВНИИР Трансстрой, ВНИИР Промэлектро, а также ВНИИР Гидроэлектроавтоматика, а также судоходная компания Прогресс, зарегистрированная в Либерии.
Также под ограничения попал македонский Bet City International DOO Skopje, бенефициаром которого является владелец российского букмекера «Бетсити». Кроме того, в санкционный перечень попали 10 физических лиц из РФ.
Читайте также:
Претензии США на руководство всей планетой вызывают все большее сопротивление
США расширили санкционный список против РФ
МИД Канады снял санкции с российского предпринимателя Бойко
В списке персональных санкций оказался глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Республики Крым Сергей Аксенов, бывший премьер Украины Николай Азаров, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Ранее сообщалось, что США расширили санкционный список против РФ. Министерство финансов США ввело санкции против 20 предприятий России. В санкционном списке отказались ВНИИР Трансстрой, ВНИИР Промэлектро, а также ВНИИР Гидроэлектроавтоматика, а также судоходная компания Прогресс, зарегистрированная в Либерии.
Также под ограничения попал македонский Bet City International DOO Skopje, бенефициаром которого является владелец российского букмекера «Бетсити». Кроме того, в санкционный перечень попали 10 физических лиц из РФ.
Читайте также:
Претензии США на руководство всей планетой вызывают все большее сопротивление
США расширили санкционный список против РФ
МИД Канады снял санкции с российского предпринимателя Бойко
Мария Фирсова