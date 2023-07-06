Владимир Зеленский уговаривал США и Европу начать контрнаступление ВСУ раньше

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что активно призывал в беседах с американскими и европейскими руководителями начать контрнаступление раньше, передает ТАСС.
«Если бы мы начали позже, наше продвижение было бы значительно менее эффективным», — отметил он.
Кроме того, Зеленский отметил свои попытки обеспечить вооружение для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поблагодарил западных союзников за их поддержку.
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