Власти Авдеевки подтвердили массированные удары со стороны ВС РФ

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Российские военные наносят массированные удары по Авдеевке с раннего утра 10 октября. Об этом рассказал глава ГВА Виталий Барабаш.
«С 06:00 массированные обстрелы из танков, ствольной артиллерии и градов. Продолжаются тяжелые бои к северу от города», - сообщи Барабаш.
По его словам, российская сторона наносит удары с помощью авиации, артиллерии и РСЗО «Град».
Напомним, из Авдеевки ВСУ уже на протяжении девяти лет обстреливают жилые кварталы столицы Донбасса.
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Элина Позднякова