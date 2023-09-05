Захарова: Власти Австралии скрывают от своих граждан втягивание в конфликт на Украине

ВСУ пытаются прикрыть свои неудачи в ходе контрнаступления ударами по гражданской инфраструктуре и выдают их за свою победы. Об этом в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ заявил министр обороны России Сергей Шойгу.