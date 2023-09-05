Захарова: Власти Австралии скрывают от своих граждан втягивание в конфликт на Украине

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Власти Австралии своими действиями на Украине всё больше втягивают себя в конфликт, скрывая этот факт от своих граждан. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя применение Украиной австралийских беспилотников.
Ранее Захарова заявляла, что австралийские дроны используются для совершения атак на территорию России.
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Анастасия Чинкова