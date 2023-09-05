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Захарова: Власти Австралии скрывают от своих граждан втягивание в конфликт на Украине

Захарова: Австралия скрывает от граждан втягивание в конфликт на Украине
05 сентября 2023, 17:48
Фото: iStock/olegda88

Фото: iStock/olegda88

Власти Австралии своими действиями на Украине всё больше втягивают себя в конфликт, скрывая этот факт от своих граждан. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя применение Украиной австралийских беспилотников.

Она уточнила, что далеко не все граждане Австралии согласны с вмешательством своей страны в дела Украины, а также растрачиванию государственного бюджета на пакеты военной помощи. А власти, осознавая отсутствие поддержки со стороны своих граждан, пытаются скрыть от них неприятную правду о том, что Австралия уже заметно втянута в конфликт на Украине.

Ранее Захарова заявляла, что австралийские дроны используются для совершения атак на территорию России.

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#конфликт
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В Китае восхитились тактикой России в Запорожской области
Обозреватель Sohu Ши Хонг назвал успехи РФ в Запорожской области поразительными
05 сентября 2023, 16:36

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы РФ поразили обозревателя спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонга своей сплоченностью и военной тактикой, об этом он рассказал в видеорепортаже для газеты Sohu.
«Скорость набора, количество военных в Вооруженных силах России поразительны. Притом, их продвижение происходит очень быстро. По официальным данным МИД, количество призывников и контрактников растет как на дрожжах, особенно если сравнить их состав за последние пару лет», - прокомментировал ситуацию Ши Хонг.

Журналиста восхитил и тот факт, что несмотря на стягивание лучших подразделений ВСУ на Запорожское направление, Россия только укрепила свои позиции на этом участке. Помимо российская армия также улучшила свое положение на Купянском и Донецком направлении, спустя три месяца после старта контрнаступления ВСУ, заключил Ши Хонг.

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#россия
#армия
#мид
#всу
#китай
#запорожская область
#сво
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Путин объяснил, с кем борется Россия в рамках СВО
Путин: Россия борется с нацистами, а не с мирными украинцами
05 сентября 2023, 16:35

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Президент России Владимир Путин заявил, что нацисты являются противниками России, а не рядовые украинцы. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа».
Путин, чтобы не возникало недопонимания, объяснил, что Россия борется с «нелюдями» (нацистами – ред.) и их «последышами», а не простым украинским народом.

Ранее Владимир Путин в ходе заседания предложил подготовить проект по Великой Отечественной войне, в рамках которого показать россиянам различные артефакты тех времён, документы, письма и многое другое.

Кроме того, президент поддержал идею присвоения десяти российским городам звания «Город трудовой доблести».

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#владимир путин
#сво
#украина
#борьба
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СБУ заочно обвинила бизнесмена Фридмана в финансировании армии РФ
05 сентября 2023, 15:35

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

СБУ заочно обвинила российского олигарха Михаила Фридмана в том, что он финансирует конфликт на Украине. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
«Служба безопасности задокументировала преступную деятельность российского олигарха Михаила Фридмана, который причастен к финансированию войны против Украины», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно следствию, Фридман с самого начала СВО предоставил два млрд рублей военным заводам. Он также помогал с поставками сухпайков, одежды и других вещей под торговым знаком «Армия России». Кроме того, российский бизнесмен страховал жизнь и здоровье военных, а также военную технику российского производства. Также Фридман помог организовать российскую мобильную связь на новых территориях.

Таким образом, Фридману теперь грозит до восьми лет лишения свободы и изъятие всего имущества. В СБУ утверждают, что он скрывается от правосудия за границей.

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#армия
#бизнесмен
#армия россии
#сво
#сбу
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Зеленский заявил, что посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении
05 сентября 2023, 15:34

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении, об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.
«Наши воины на Бахмутском (Артемовском) направлении. Сложные задачи», - прокомментировал ситуацию Зеленский.

Он также отметил, что на позиции бойцов прибыл вместе с генералом Александром Сырским. Вместе они наградили украинских боевиков за военные успехи.

Напомним, российским силам удалось взять под контроль Артемовск, Минобороны РФ сообщило в ночь на 21 мая. Город был освобожден силами ЧВК «Вагнер», во главе с ныне покойным Евгением Пригожиным. После этого украинские войска неоднократно пытались вернуть контроль на Артемовском, однако, все их попытки провалились. 

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#военные
#зеленский
#артемовск
#сво
#всу
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Мужчина погиб при обстреле белгородского села Козинка
05 сентября 2023, 15:24

Фото: iStock/maxim4e4ek

ВСУ второй раз аз день обстреляли село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области. На этот раз погиб один мирный житель, также серьезное ранение получила женщина. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«Леонид Александрович скончался от полученных ран на месте еще до приезда бригады скорой помощи», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что одна женщина получила серьезную минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер. Она была экстренно госпитализирована. Сейчас врачи оказывают ей помощь.

Ранее Гладков сообщал, что в результате обстрела ВСУ села Козинка в Гайворонском округе Белгородской области пострадали 11 жилых домов. Кроме того, частичные повреждения получили линии газоснабжения и электропередачи.

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#врачи
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#женщина
#telegram
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Bihus: Минобороны Украины получило один беспилотник вместо 55 обещанных
05 сентября 2023, 14:45

Фото: iStock/Yurchello108

Минобороны Украины заплатило 17,6 миллиона долларов за поставку 55 беспилотников, а к назначенному времени получило только один. Об этом сообщает украинский проект Bihus.info.
Фирма, связанная с бывшим депутатом Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Бориславом Розенблантом, предоставила Министерству обороны Украины четыре БПЛА вместо 55 обещанных. При этом, три из этих четырёх беспилотников были отправлены на доработку. 

В связи со сложившейся ситуацией Минобороны Украины приняло решение сдвинуть дедлайн до октября.

Ранее сообщалось, что вместо обещанных БМП Bradley украинские военные получили устаревшие М113, изготовленные во время Вьетнамской войны.

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#беспилотник
#украина
#оборона
#поставки
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Экс-разведчик США Риттер: ВС РФ способны освободить Одессу и Харьков
05 сентября 2023, 14:33

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские военные имеют возможность чтобы в случае необходимости под свой контроль Одессу и Харьков. Такое мнение выразил в своей статье для RT бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Украина своими действиями в 2014 году потеряла Крым. Из-за своего выбора в 2022 году она потеряла Донбасс, Запорожье и Херсон. И если Киев продолжит затягивать этот конфликт до тех пор, пока физически не сможет защищать себя, он рискует потерять еще большую территорию, включая Одессу и Харьков», — пишет Риттер.

Он также добавил, что руководство Украины и стран-союзниц пока не понимают, что Россия не нуждается в переговорах ради переговоров. По словам Риттера, Россия идет к поставленным в рамках СВО целям и задачам. А Украине странам Запада не хватает сил, чтобы помешать ей.

Военный подчеркнул, что чем дольше будет длиться конфликт, тем силнее будет страдать Украина. Таким образом, он уверен, что пришло время вступить на путь мира. Однако Риттер предположил, что такое может произойти только в случае капитуляции Киева.

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#украина
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#сво
#всу
#херсон
#Харьков
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Шойгу: ВСУ прикрывают провал наступления атаками на гражданские объекты
05 сентября 2023, 13:53

Фото: сайт Кремля

ВСУ пытаются прикрыть свои неудачи в ходе контрнаступления ударами по гражданской инфраструктуре и выдают их за свою победы. Об этом в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Пытаясь скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы», - объяснил Шойгу.

По словам министра обороны России, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 66 тысяч человек. Он отметил, что  при осуществлении так называемого наступления, украинские военные лишаются не только личного состава, но и западной техники. С начала контрнаступления, украинские подразделения потеряли около 7,6 тысяч единиц вооружения.

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Гладков: При обстреле села Козинка пострадали 11 жилых домов
05 сентября 2023, 13:27

Фото: istockphoto/frantic00

В результате обстрела ВСУ села Козинка в Гайворонском округе Белгородской области пострадали 11 жилых домов. Кроме того, частичные повреждения получили линии газоснабжения и электропередачи.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он также уточнил,  что всего в населенном пункте зафиксировано восемь прилетов артиллерийских мин. Кроме домовладений и коммуникаций, повреждения также получил один легковой автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших.

Глава региона добавил, что на месте в настоящее время работает специальная комиссия, которая занимается обследованием повреждений и оценкой нанесенного ущерба. По словам Вячеслава Гладкова, аварийно-ремонтные бригады смогут приступить к устранению последствий обстрела сразу, как только получат соответствующее разрешение.

Село Козинка Гайворонского округа находится всего в нескольких метрах от государственной границы России и Украины.

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