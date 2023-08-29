Власти ДНР оценили ситуацию на флангах Артемовска

Фото: сайт Кремля
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что ситуация в Артемовске стабилизируется. Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live».
Глава региона отметил, что российским военнослужащим удается удержать фланги в Артемовске и ситуация на данном направлении продолжает стабилизироваться.
По его словам, горячими точками на линии фронта со стороны ДНР являются Южнодонецкое направление, Урожайное и Старомайорское. В настоящее время, там находится противник, однако, населенные пункты находятся в «серой зоне», так как ВСУ не могут закрепить там свои позиции, подчеркнул Пушилин.
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По его словам, горячими точками на линии фронта со стороны ДНР являются Южнодонецкое направление, Урожайное и Старомайорское. В настоящее время, там находится противник, однако, населенные пункты находятся в «серой зоне», так как ВСУ не могут закрепить там свои позиции, подчеркнул Пушилин.
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Анастасия Крестьянова