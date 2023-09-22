Власти ДНР устроили встречу родных с военнопленными ВСУ

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Власти Донецкой Народной Республики при помощи волонтеров устроили встречу военнопленных украинцев с приехавшими к ним родными и близкими. Всего родственники навестили семерых пленных солдат ВСУ.
На подготовку и организацию этой встречи ушло около двух месяцев. По словам волонтера Марины Шифон, это уже второе подобное мероприятие, проводимое на территории ДНР. На этот раз навестить пленных солдат ВСУ приехали родственники не только с Украины, но и эмигрировавшие в европейские страны. Помощь в организации встречи оказала уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
Некоторые военнопленные ВСУ не хотят возвращаться по обмену на Украину. Один из них, Дмитрий, сдался в плен российским бойцам в 2022 году. Он сказал, что планирует жить, работать и строить семью именно в ДНР. Еще один пленный, Валерий, сам пришел на российский фильтрационный пункт под Мариуполем весной 2022 года. Он уроженец Донбасса, а потому написал заявление, что хочет остаться жить на территории Российской Федерации.
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Некоторые военнопленные ВСУ не хотят возвращаться по обмену на Украину. Один из них, Дмитрий, сдался в плен российским бойцам в 2022 году. Он сказал, что планирует жить, работать и строить семью именно в ДНР. Еще один пленный, Валерий, сам пришел на российский фильтрационный пункт под Мариуполем весной 2022 года. Он уроженец Донбасса, а потому написал заявление, что хочет остаться жить на территории Российской Федерации.
«Я здесь родился и вырос, хочу остаться жить у себя дома. Я написал заявление, что не буду участвовать в обмене военнопленными. Почему я должен ехать жить в страну, за которую отказался воевать?», — говорит Валерий.
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Александр Бойцов