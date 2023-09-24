Власти ДНР ввели военную цензуру на территории республики

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В Донецкой Народной Республике ввели военную цензуру. Об этом говорится в указе главы региона Дениса Пушилина.
Такое решение было принято в рамках режима военного положения для того, чтобы бороться с диверсантами и разведчиками ВСУ. Сообщается, что в Донецкой Народной Республике также запретили гражданам находиться на улицах и в других общественных местах с понедельника до пятницы с 23:00 до 4:00.
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