Власти Германии считают, что 2023 год станет решающим в ситуации на Украине

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«С большой долей вероятности это сейчас решающий год, решающие месяцы», —высказал своё мнение Борис Писториус.
Также, по словам Писториуса, Германия несколько недель назад приняла новый пакет поддержки Украины, который обошёлся в 2,7 млрд евро.
Ранее в офисе Зеленского заявили о «тяжелом» контрнаступлении. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление украинских военных идет тяжело, поэтому требует терпения. Об этом он рассказал газете Washington Post.