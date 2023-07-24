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Власти Киевской области планируют убрать Георгия Победоносца с герба

Власти Киевской области планируют убрать Георгия Победоносца с ее герба и флага
24 июля 2023, 23:02

Фото: iStock/Liukov

Руководитель областной военной администрации Киева Руслан Кравченко объявил о планах по изменению герба и флага региона, заменив на них изображение Георгия Победоносца. Причина заключается в том, что этот общехристианский святой также представлен на гербах Москвы и Московской области.
В своих соцсетях Кравченко также отметил, что геральдическая экспертиза существующей символики региона была проведена по инициативе Киевской областной военной администрации. Новый герб и флаг прошли экспертизу в Институте истории Национальной академии наук Украины.

Эксперты предложили использовать образ ангела в качестве основы для герба.


«Герб с ангелом можно было увидеть на больших государственных печатях Великого княжества Литовского», — добавил Кравченко.
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#Украина
#СВО
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Белый дом заявил, что США не поддерживают атаки ВСУ вглубь России
Белый дом после атаки дронов на Москву заявил, что не поддерживает атаки ВСУ вглубь России
24 июля 2023, 23:11

Фото: istockphoto/AlexandrBognat

Соединенные Штаты не одобряют военные действия ВСУ на территории России. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя ситуацию с беспилотниками, атаковавшими Москву.

«Мы явно выразили нашу позицию, которая заключается в том, что мы не одобряем атаки на территории России», — цитирует ее РИА Новости.
Жан-Пьер также отметила, что с точки зрения США, Крым, который также стал объектом бомбардировки, принадлежит Украине. Она указала на Россию как на сторону, отвечающую за продолжающийся конфликт, и добавила, что мир в регионе мог бы быстро наступить, если бы Россия отозвала свои войска.

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#БПЛА
#США
#Украина
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В Минобороны Украины признали, что наступление ВСУ отстает от графика
В Минобороны Украины заявили, что контрнаступление ВСУ отстает от графика
24 июля 2023, 22:52

Фото: iStock/Olena_Z

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ отстает от графика, однако идёт по плану. Об этом сообщает CNN.
Резников отметил, что не каждое контрнаступление должно быть быстрым. При этом он назвал трудности, с которыми сталкиваются ВСУ при попытках прорвать российскую оборону.

«Это вопрос противовоздушной обороны. Вопрос в том, что у нас тоже очень длинная линия фронта. И против нас множество врагов. Это война, это не компьютерная игра», – сказал Резников.
 
Он также объяснил, что украинские военные были вынуждены голыми руками расчищать от мин тропы через поля, отметив, что российская оборона имеет серьезные заминированные зоны безопасности, через которое крайне трудно прорваться.

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#спецоперация
#ВСУ
#контрнаступление
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В зоне СВО погиб командующий «Ленинградским полком» полковник Вашутин
Полковник Вашутин погиб в зоне спецоперации
24 июля 2023, 19:58

Фото: iStock/Natalia POGODINA

В зоне спецоперации погиб командующий «Ленинградским полком» полковник Евгений Вашутин. Об этом рассказал спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.
По его словам, 14 июля Вашутин получил смертельное ранение в ходе боевых действий, пытаясь вместе со своим подразделением оказать помощь оказавшимся в окружении бойцам «Шторма». Однако ВСУ заметили их движение и вступили с ними в бой.

«В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечён от однополчан и серьёзно ранен. Несмотря на предпринятые меры самопомощи, он скончался, самоотверженно сражаясь до последней минуты», — рассказал Бельский.

Он также выразил соболезнования в связи с гибелью полковника, подчеркнув, что Вашутин посмертно представлен к званию Героя Российской Федерации.

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#СВО
#спецоперация
#Евгений Вашутин
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Американский журналист был ранен в результате атаки беспилотника под Артемовском
24 июля 2023, 18:53

Фото: istockphoto/NiseriN

Журналист видеоредакции Agence France-Presse (AFP), гражданин США Дилан Коллинз пострадал в результате атаки беспилотника под Артемовском (Бахмут). Как сообщили в агентстве, он получил множественные осколочные ранения.
Видеожурналист участвовал в съемках репортажа на позициях украинских военнослужащих неподалеку от Артемовска в ДНР, когда участок подвергся атаке БПЛА. Чей именно был беспилотник в агентстве не уточняют, передает ТАСС. 

Коллеги Коллинза рассказали, что его эвакуировали в ближайший госпиталь. Однако не сообщили, в какой именно госпиталь и в каком населенном пункте. По данным AFP, журналист находится в сознании, ему оказана необходимая медицинская помощь. Состояние его не внушает опасений за его жизнь.

В мае AFP сообщало о гибели своего сотрудника, 32-летнего Армана Сольдена, в районе Артемовска. Погибший занимал должность видеокоординатора на Украине.

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#журналист
#afp
#артемовск
#беспилотник
#репортаж
#позиции
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NYT: солдаты ВСУ не могут сбивать российские дроны «Ланцет»
24 июля 2023, 17:24

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские военные считают российский ударный дрон «Ланцет» большой проблемой, так как их практически невозможно сбить. Об этом пишет The New York Times.
«Для нас это очень большая проблема. "Ланцеты" трудно сбить, потому что они больше похожи на управляемые бомбы, чем на дроны», - рассказал украинский военный в интервью изданию.

При этом другой украинский солдат добавил, что они могут засечь «Ланцеты» не более чем на 15 секунд. Кроме того, в статье говорится, что армия России значительно превосходит ВСУ в плане радиоэлектроники. Уточняется, что российские военные имеют возможность обнаруживать сигналы сотовых телефонов, а также глушить GPS и радиочастоты.

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#ВСУ
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#спецоперация
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Скотт Риттер: Зеленский и Дуда могут тайно договориться о создании коалиционного государства
24 июля 2023, 17:17

Фото: РИА Новости/Андрей Бортко

Бывший разведчик ВС США Скот Риттер считает, что президент Украины Зеленский и его польский коллега Дуда могут тайно договориться о создании единого государства. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.
Экс-разведчик отметил, что польский и украинский президенты уже не раз встречались, в том числе и для того, чтобы обсудить возможность создания политического союза. По сути такой союз стер бы всякие границы между странами, считает экс-разведчик. Он назвал такой вариант развития событий очень рискованным, так как он неминуемо приведет к обострению эскалации вплоть до прямого столкновения Варшавы с Москвой. Тем не менее, Зеленский готов на такой шаг из-за своего отчаянного положения.

Риттер пояснил, что Украина сейчас ищет любые пути спасения. Речь уже не идет о победе, Украина не может взять верх в противостоянии с Россией, и все это прекрасно понимают. В то же время Польша уже активно вовлечена в конфликт на территории бывшей советской республики. Польские наемники воюют на стороне ВСУ, в Польше ремонтируют танки Leopard, сама Польша активно участвует в поставках вооружений Киеву. А недавно польские войска выдвинулись к границам России и Белоруссии, заключил бывший разведчик.

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#риттер
#польша
#украина
#дуда
#зеленский
#союз
#конфликт
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В пункте отбора контрактников в Балашихе к отправке в зону СВО готовят священников
24 июля 2023, 16:38

Фото: администрация г. о. Балашиха

Около ста священников подготовке к отправке в зону спецоперации в пункте набора на контрактную службу в Балашихе. В центр прибыла уже вторая группа священнослужителей из 10 человек, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Основной задачей станет изучение курса тактической медицины. Священники приезжают к нам уже второй раз, мы учим их оказанию первой помощи и эвакуации раненых на поле боя. Когда они отбудут в войска, могут оказаться на передовой, и там эти навыки пригодятся», — рассказал начальник учебно-тренировочного комплекса с позывным «Гром».
За два месяца курс пройдут около 10 групп из 10 человек каждая.

Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту работает в Балашихе с 4 мая. Требования к потенциальным контрактникам – возраст старше 18 лет и годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и с представителями банков. На время подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.
 
Заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи. Денежные выплаты военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, состоят из месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием и месячного оклада – в соответствии с занимаемой воинской должностью и иных дополнительных выплат. Также предусмотрено увеличение размера пенсии для военнослужащих.
 
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, получит такие льготы, как кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции.  Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.

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#Балашиха
#контрактники
#священники
#СВО
#спецоперация
#Московская область
#Подмосковье
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Мантуров: В РФ сейчас ежемесячно производится больше боеприпасов, чем за весь 2022 год
Мантуров: Месячный объем выпуска боеприпасов превысил годовой за 2022 год
24 июля 2023, 15:52

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Сейчас в России в месяц производится столько боеприпасов, сколько было произведено за весь 2022 год. Об этом рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
По его словам, с начала года в России значительно увеличился объем произведенной спецтехники, который уже превысил его значений за весь прошлый год.

«А если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышает суммарный заказ прошлого года», - рассказал Мантуров в рамках совета по вопросам бесперебойного функционирования предприятий ОПК в Приволжском федеральном округе.

Он также отметил, что все большинство предприятий справляются с беспрецедентными по срокам и объемам планами. В случае редких срывов происходит компенсация аналогами.

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#Денис Мантуров
#ОПК
#боеприпасы
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Кассетными боеприпасами Байден нанес удар по США
19FortyFive: Байден допустил ошибку, поставив на Украину кассетные боеприпасы
24 июля 2023, 15:39

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Доцент политологии Университета Колорадо Питер Харрис заявил, что американский лидер Джо Байден допустил ошибку, решив поставить на Украину кассетные боеприпасы, в статье для 19FortyFive.
«Таким образом, Байден вызвал горячие споры внутри страны и за рубежом. Критики обвинили его в том, что он нанес непрошеный удар по движению за отмену кассетных боеприпасов», - прокомментировал ситуацию Харрис.

По мнению политолога, суть запрета на использование определенного типа боеприпасов заключается в том, чтобы не использовать его ни при каких обстоятельствах.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп назвал тупостью публичное признание нынешнего главы США Джо Байдена, что у Штатов закончились боеприпасы. Бывший лидер США возмутился, что на пороге ядерного противостояния Москвы и Вашингтона, страной управляет человек, который «не понимает, что делает».

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#Кассетные боеприпасы
#Байден
#Харрис
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