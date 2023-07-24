Власти Киевской области планируют убрать Георгия Победоносца с герба

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Руководитель областной военной администрации Киева Руслан Кравченко объявил о планах по изменению герба и флага региона, заменив на них изображение Георгия Победоносца. Причина заключается в том, что этот общехристианский святой также представлен на гербах Москвы и Московской области.
В своих соцсетях Кравченко также отметил, что геральдическая экспертиза существующей символики региона была проведена по инициативе Киевской областной военной администрации. Новый герб и флаг прошли экспертизу в Институте истории Национальной академии наук Украины.
Эксперты предложили использовать образ ангела в качестве основы для герба.
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Эксперты предложили использовать образ ангела в качестве основы для герба.
«Герб с ангелом можно было увидеть на больших государственных печатях Великого княжества Литовского», — добавил Кравченко.Читайте также:
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Артем Кузьмин