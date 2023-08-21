Власти Московской области организовали отдых для 2,5 тыс детей участников СВО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подмосковные власти организовали отдых для 2,5 тыс детей участников спецоперации, в том числе из ДНР. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Хотел коротко доложить про семьи участников СВО, в том числе про детей, которые живут в Донецкой Народной Республике. Мы на связи с губернатором Денисом Пушилиным. Организовали отдых деткам, которые хотели на море. 1600 человек отдохнут на море, а ещё 900 человек приехали к нам в Литвиново. Это подмосковный детский лагерь. Сам ездил туда, разговаривал. Очень интересный, содержательный разговор», – рассказал губернатор.Что касается поддержки семей участников СВО, то, по словам Воробьёва, власти региона стараются максимально быть рядом в каждом из муниципалитетов Подмосковья.
«Действует фонд «Защитники Отечества», с которым мы тесно сотрудничаем. Стараемся уделять больше внимания тем, кто нуждается в опеке. Причём просьбы бывают самые разные, которые невозможно прописать на бумаге. Мы стараемся помогать всем», – сказал Воробьёв президенту.Как отметил Путин, он знает, как выстроена эта работа в Подмосковье. Глава государства надеется, что это будет хорошим примером для других регионов.
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Лора Луганская