Власти Новокаховского округа экстренно эвакуируют местных жителей

Фото: Фотобанк Московской области
Владимир Леонтьев заявил об эвакуации жителей из подтопляемых районов
Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что вода с разрушенной Каховской ГЭС продолжает прибывать, поэтому жителей прибрежных районов сейчас экстренно эвакуируют, сообщает «РИА Новости».
Напомним, ранее Леонтьев заявил, что ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен. По его словам, ремонтные работы начнутся после нашей окончательной победы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что власти Херсонской области предупредили жителей прибрежных зон у Каховской ГЭС быть готовыми к эвакуации в случае ухудшения ситуации на станции.
Напомним, ранее Леонтьев заявил, что ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен. По его словам, ремонтные работы начнутся после нашей окончательной победы.
Евгения Парфентьева