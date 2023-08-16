Власти Одессы сообщили о повреждении инфраструктуры порта

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Инфраструктура одного из украинских портов была повреждена минувшей ночью. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем телеграмм-канале.
Речь идет о повреждении порта на Дунае в Одесской области, пояснил глава военной администрации.
Кипер рассказал, что в результате ударов, оказались повреждены склады порта. Также, обстрелы спровоцировали взрывы, но возгорание было оперативно потушено.
Прежде, украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Измаиле и Рени Одесской области.
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Кипер рассказал, что в результате ударов, оказались повреждены склады порта. Также, обстрелы спровоцировали взрывы, но возгорание было оперативно потушено.
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Анастасия Крестьянова