Власти призвали жителей прибрежных зон у Каховской ГЭС быть готовыми к эвакуации

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Жителям Херсонской области следует быть готовыми к эвакуации из-за ситуации на Каховской ГЭС
Власти Херсонской области предупредили жителей прибрежных зон у Каховской ГЭС быть готовыми к эвакуации в случае ухудшения ситуации на станции, сообщает «РИА Новости».
Напомним, Владимир Рогов заявил об отсутствии угрозы для работы Запорожской АЭС. Однако, политик отметил, что угроза может возникнуть в случае продолжения выбросов воды из Каховской ГЭС.
Ранее «Радио 1» сообщало, как австралийская газета Sydney Morning Herald написала, что Сидней, в рамках нового пакета военной помощи, собирается передать Киеву бронемашины Hawkei с неисправными тормозами.
Напомним, Владимир Рогов заявил об отсутствии угрозы для работы Запорожской АЭС. Однако, политик отметил, что угроза может возникнуть в случае продолжения выбросов воды из Каховской ГЭС.
Евгения Парфентьева