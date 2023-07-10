Власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в украинском Николаеве

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Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким заявил, что в Николаеве, расположенном на юге Украины, поврежден объект инфраструктуры.
Объект инфраструктуры был поврежден в результате обстрела. Инцидент произошел около 01:00 мск. Информация о разрушениях уточняется. Жертв среди населения по предварительным данным нет.
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Анастасия Крестьянова