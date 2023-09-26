Мэр Кривого Рога Вилкул заявил о взрыве в городе

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В Кривом Роге Днепропетровской области Украины прогремел взрыв. Об этом сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул.
«Кривой Рог. Взрыв», - написал он в своем Telegram-канале, однако никаких подробностей он не привел.
Сирены, предупреждающие об опасности с воздуха, ревут в Днепропетровской и еще пяти областях Украины.
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Элина Позднякова