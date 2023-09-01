Власти США обвинили в сокрытии правды о контрнаступлении ВС Украины

Американские власти скрывают правду о ходе контрнаступления ВСУ, потому что оно на самом деле терпит крах. Об этом экс-судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявил в эфире шоу The Jimmy Dore Show.
По его словам, власти США не владеют полными отчетами и данными разведки, так как данная информация фильтруется высшим руководством управления. Поэтому в Белом доме слышат только то, что им позволяют слышать.
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Диана Аванесян