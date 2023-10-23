Власти Украины эвакуируют семьи с детьми из подконтрольной части Херсонской области

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Украинские власти принудительно вывезут семьи с детьми с подконтрольной Киеву территории Херсонской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Он отметил, что большое количество детей находится в опасных условиях, а их родители отказываются покидать свой дом. Таким образом было принято решение принудительно эвакуировать граждан. Этим будут заниматься военные, которые уже в курсе намеченных планов.
Уточняется, что эвакуации подлежат жители населённый пунктов, непосредственно граничащих с линией фронта.
Ранее председатель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что украинские власти передумали проводить перепись населения до окончания спецоперации. Однако известно, что на Украине наблюдается рекордное сокращение численности населения.
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Уточняется, что эвакуации подлежат жители населённый пунктов, непосредственно граничащих с линией фронта.
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Анастасия Чинкова