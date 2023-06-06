Власти заявили, что ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен

Фото: РИА Новости
Разрушенную Каховскую ГЭС отремонтируют после победы
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен, сообщает «РИА Новости».
«Очевидно, что (ремонт ГЭС) сейчас невозможен. Я думаю, что так же, как в 50-е годы строили эту гидроэлектростанцию, ее предстоит отстраивать заново после нашей победы», - прокомментировал ситуацию Леонтьев.
Напомним, ранее власти Херсонской области предупредили жителей прибрежных зон у Каховской ГЭС быть готовыми к эвакуации в случае ухудшения ситуации на станции.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об отсутствии угрозы для работы Запорожской АЭС.
«Очевидно, что (ремонт ГЭС) сейчас невозможен. Я думаю, что так же, как в 50-е годы строили эту гидроэлектростанцию, ее предстоит отстраивать заново после нашей победы», - прокомментировал ситуацию Леонтьев.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об отсутствии угрозы для работы Запорожской АЭС.
Евгения Парфентьева