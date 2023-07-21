ВМФ России нанес удар по объектам, где готовились теракты против РФ

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По информации Минобороны России, российские ВМФ нанесли очередной удар по объектам на Украине, где готовились теракты против РФ.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты были поражены.
ВМФ России осуществил удары по объектам, где украинские формирования готовили террористические акты против РФ. Атака была осуществлена с помощью беспилотников. Российские подразделения выявили и ликвидировали десантно-штурмовой пункт бригады ВСУ.
Минобороны РФ также сообщило о потерях со стороны военнослужащих Украины. За минувшие сутки ВМФ уничтожили около 30 военных и несколько единиц тяжелой техники противника.
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Анастасия Крестьянова