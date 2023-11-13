Во Франции назвали причину, по которой ВСУ не могут начать новое наступление

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Потери украинской армии, значительно превышающие российские, не позволят Украине начать наступательную операцию. Об этом сообщает издание Ouest-Francе.
Главный редактор журнала Défense nationale генерал Джером Пеллистранди, чьи слова приводит издание, утверждает, что Украине вряд ли удастся восстановить силы до марта и начать новое контрнаступление.
Также издание отмечает, что ВСУ зашли в тупик, поскольку оборона России настолько крепка и неприступна, что украинские военные не могут её прорвать. Мешают им и многочисленные потери, из-за которых военное руководство не решается предпринимать новые попытки совершения прорыва из-за рискованности этой операции.
Экс-полковник ВМС Франции Мишель Гойя предположил, что исходом такой безвыходной ситуации станет серьёзное затишье.
А французский офицер сухопутных войск Гийом Ансель утверждает, что исправить ситуацию на фронте не поможет и поставка Украине истребителей F-16.
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Также издание отмечает, что ВСУ зашли в тупик, поскольку оборона России настолько крепка и неприступна, что украинские военные не могут её прорвать. Мешают им и многочисленные потери, из-за которых военное руководство не решается предпринимать новые попытки совершения прорыва из-за рискованности этой операции.
А французский офицер сухопутных войск Гийом Ансель утверждает, что исправить ситуацию на фронте не поможет и поставка Украине истребителей F-16.
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Анастасия Чинкова