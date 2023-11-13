Во Франции назвали причину, по которой ВСУ не могут начать новое наступление

Крупные российские издания опубликовали информацию о том, что командование группировки «Днепр» из-за сложной ситуации на линии боевого соприкосновения, приняло решение перебросить войска к востоку от Днепра на более выгодные позиции. Однако позже материалы были удалены. Откуда появилась информация о переброске военных, и что об этом говорят в Минобороны РФ, расскажет редакция «Радио 1».

Перегруппировка ВС РФ у Днепра





Ситуация у берегов Днепра в настоящее время





Новости СВО: ликвидация лучшего танкиста и где были сорваны попытки ротаций ВСУ

Песков о «перегруппировке» войск «Днепра»

В Минобороны прокомментировали сообщение о перегруппировке войск «Днепра»

«Рассылка ложного сообщения о «перегруппировке» войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией», — сообщили в Минобороны РФ.

Новостные издания около 10:50 по мск опубликовали информацию о переброске группировки «Днепр» на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Авторы статей ссылались на данные российского оборонного ведомства. Через некоторое время журналисты дали опровержение и заявили, что новость аннулируется «как выпущенная ошибочно».Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает, что на левом берегу Днепра продолжаются бои. Украинская группировка предприняла попытку расширения зоны контроля к югу и намеревалась зайти вглубь лесного массива, однако попала в засаду ВС РФ.Авторы портала «Военкоры Русской Весны» оценили ситуацию на берегу Днепра как «огненный ад для ВСУ». По их информации канала, ВС РФ наносят массированные удары по врагу, применяя «Солнцепеки» и «Грады».Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует ход спецоперации на территории Украины, и предоставить реальную информацию о ситуации на фронте могут только в Минобороны РФ.В российском оборонном ведомстве информацию о «перегруппировке» войск «Днепра» назвали провокацией. Об этом представители министерства сообщили изданию РБК.