Во Франции посоветовали простой способ уничтожить танки Abrams

За последние сутки украинские вооруженные силы (ВСУ) осуществили 32 обстрела территории Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив при этом 94 боеприпаса. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале.