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Бывший командир батальона танков Leclerc Ян Буавен поделился своими мнениями о танках Abrams в беседе с Figaro, отмечая их высокую требовательность к обслуживанию и возможность прийти в негодность из-за недостаточного ухода.
Буавен выразил замечание относительно технического обслуживания танков Abrams, утверждая, что они требуют более квалифицированного персонала для работы с турбинными двигателями по сравнению с дизельными двигателями. Это высокий уровень требований к технической подготовке персонала и материальному обеспечению.
Кроме того, бывший командир отметил, что неправильное обращение с двигателями танка Abrams может повлечь за собой взрыв. Это мнение было подтверждено американским генералом Марком Хертлингом.
Буавен также подчеркнул, что проблемой для боеспособности танка является плохая герметизация боекомплекта. В случае удачного попадания в место хранения боеприпасов, танк может самопроизвольно взорваться.
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Кроме того, бывший командир отметил, что неправильное обращение с двигателями танка Abrams может повлечь за собой взрыв. Это мнение было подтверждено американским генералом Марком Хертлингом.
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Артем Кузьмин