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Во Франции посоветовали простой способ уничтожить танки Abrams

Figaro: танки Abrams взрываются при неправильном обслуживании
28 сентября 2023, 01:00
Фото: iStock/Michael Vi

Фото: iStock/Michael Vi

Бывший командир батальона танков Leclerc Ян Буавен поделился своими мнениями о танках Abrams в беседе с Figaro, отмечая их высокую требовательность к обслуживанию и возможность прийти в негодность из-за недостаточного ухода.
Буавен выразил замечание относительно технического обслуживания танков Abrams, утверждая, что они требуют более квалифицированного персонала для работы с турбинными двигателями по сравнению с дизельными двигателями. Это высокий уровень требований к технической подготовке персонала и материальному обеспечению.

Кроме того, бывший командир отметил, что неправильное обращение с двигателями танка Abrams может повлечь за собой взрыв. Это мнение было подтверждено американским генералом Марком Хертлингом.


Буавен также подчеркнул, что проблемой для боеспособности танка является плохая герметизация боекомплекта. В случае удачного попадания в место хранения боеприпасов, танк может самопроизвольно взорваться.

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#танк
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ВСУ 32 раза обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
28 сентября 2023, 00:56

Фото: iStock/rarrarorro

За последние сутки украинские вооруженные силы (ВСУ) осуществили 32 обстрела территории Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив при этом 94 боеприпаса. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале.
Обстрелы были сосредоточены в следующих направлениях:

1. Донецкое направление — 28 обстрелов, в том числе артиллерийские обстрелы калибром 155 миллиметров, включая применение кассетных боеприпасов.
2. Горловское направление — два обстрела.
3. Ясиноватское направление — один обстрел.
4. Волновахское направление — один обстрел.

Украинская сторона использовала артиллерию калибром 155 миллиметров в большинстве случаев, за исключением Горловского направления, где была применена артиллерия калибром 152 миллиметра.

Всего ВСУ выпустили 94 боеприпаса различных типов. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Горловка, Ясиноватая, Донецк и Ольгинка.

Также поступила информация о гибели одного мужчины в Кировском районе Донецка и о ранении троих гражданских лиц в Донецке.

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#донецк
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СМИ: Запад готовит замену Зеленскому
dikGAZETE: Запад может заменить Зеленского для начала переговоров с Россией
27 сентября 2023, 18:38

Фото: iStock/alzay

Запад может размышлять над отставкой украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает dikGAZETE.
Сообщается, что США и Евросоюз могут попытаться закончить украинский конфликт с помощью переговоров. Поэтому в ближайшее время у Украины может смениться лидер.

Напомним, РФ не раз указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне запретил их. 

Ранее российский лидер Владимир Путин, в рамках встречи с африканской делегацией, заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. В доказательство, российский лидер продемонстрировал главам африканских стран парафированный договор с Киевом. Он включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Украина этот договор отвергла.

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В США рассказали о потере ВСУ инициативы на фронте
Экс-разведчик США Риттер: ВС РФ перехватили инициативу на передовой
27 сентября 2023, 18:29

Фото: istock / Tomas Ragina

ВСУ не могут удерживать оборону против армии России, поэтому они вынуждены отступать. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«С этого момента инициатива в руках русских, и в конце концов украинская линия обороны рухнет, вероятно, им придется отступать за Днепр и сдать большие территории», — выразил мнение эксперт.
Экс-разведчик также считает, что у Украины нет резервов для отпора от всех атак Вооруженных сил Российской Федерации. Контрнаступление ВСУ не увенчалось успехом, в результате чего стало стратегическим поражением Украины и Западных стран. По мнению Ритера, теперь российская армия может сама продолжить наступление.

Напомним, что ранее Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о потерях украинской армии за последний месяц. По заявлениям главы ведомства, ВСУ потеряло более 17 тысяч военных и 2,7 тысячи единиц военной техники. 

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Краснодарец попытался через Крым попасть в зону СВО, чтобы примкнуть к ВСУ

Жителя Волоколамска наградили за боевые заслуги в ходе СВО

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#армия
#мнение
#министр
#интервью
#всу
#контрнаступление
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Краснодарец попытался через Крым попасть в зону СВО, чтобы примкнуть к ВСУ
27 сентября 2023, 17:20

Фото: istock / choochart choochaikupt

УФСБ России по Крыму и Севастополю сообщило об аресте мужчины, который подозревается в государственной измене. Информацию передает РБК.

Житель Краснодара решил попасть на территорию Украины через административную границу между Крымом и Херсонской областью в обход пограничной службы с целью присоединения к ВСУ. 22-летнего мужчину задержали. 

Краснодарцу выдвинули обвинения по статье о приготовлении к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника. Мужчину арестовали на два месяца. 

Ранее сообщалось, что жителя города Мирный в Якутии обвинили в призывах к терроризму. Мужчина пропагандировал идеологию украинских националистических вооружённых формирований, которая направлена против России. Также он выступал за выход республики Саха из состава РФ и дальнейшее объединение с тюркскими государствами.

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Пушилин заявил об уничтожении сил ВСУ на Краснолиманском направлении

#мужчины
#всу
#арест
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В Севастополе объявили воздушную тревогу
Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе
27 сентября 2023, 17:17

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу в городе. Об этом Развожаев написал в своем телеграм-канале.
Отмечается, что ранее было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.  По информации дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, в Севастополе на время воздушной тревоги прекратил движение морской и наземный общественный транспорт.

 25 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев также предупреждал жителей о воздушной тревоге. Развожаев разместил рекомендацию для жителей многоквартирных домов. В посте рекомендуют плотно закрыть окна и не подходить к ним. Помимо этого, необходимо перекрыть воду, газ, отключить электричество и переместить в комнату с несущими стенами.

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Пушилин заявил об уничтожении сил ВСУ на Краснолиманском направлении

В Севастополе объявлена воздушная тревога

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#беспилотник
#общественный транспорт
#тревога
#всу
#пушилин
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Жителя Волоколамска наградили за боевые заслуги в ходе СВО
27 сентября 2023, 15:31

Фото: администрация Волоколамского городского округа

Военнослужащего из Волоколамска наградили Медалью Георгия Жукова за боевые заслуги в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Олег был мобилизован осенью прошлого года, служит старшим наводчиком самоходной артиллерийской установки. Находясь дома в отпуске, он рассказал о своих служебных буднях.  
«За время службы наш экипаж, в который, кроме меня, входит ещё три человека, уничтожил большое количество вражеской техники. На нашем счету – ликвидация американской БТР Bradley и гаубицы М777», – рассказал волоколамец.  
Однажды, по словам Олега, его экипажу довелось спасти товарищей, машина которых заглохла во время обстрела. Экипаж волоколамца уехал. Однако, понимая все риски, военные вернулись и вывезли товарищей из-под огня. 

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#московская область
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Появились подробности о положении российских войск под селом Работино
Пушилин: ВСУ не смогли улучшить свои позиции под селом Работино
27 сентября 2023, 15:16

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Вооруженные силы Украины не смогли улучшить свои позиции на направлении Работино-Вербовое, об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«ВСУ продолжают атаковать в направлении Работино-Вербовое. Ситуация остается горячей, но улучшения позиций противника за последние сутки нет», - прокомментировал ситуацию Пушилин. 

Ранее Владимир Рогов также рассказал, что ВСУ так и не смогли в ходе своего контрнаступления подобраться к первой линии российской обороны у Работино, они несут колоссальные потери при попытках атаки, однако сделать ничего не могут. Рогов добавил, что российские военные не только обороняются, но и осуществляют контратаки.

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#вс рф
#всу
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Пушилин заявил об уничтожении сил ВСУ на Краснолиманском направлении
27 сентября 2023, 15:05

Фото: istock / zabelin

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале заявил об частичном уничтожении Вооруженных сил Украины в направлении Торского, Невского, Ямполовки. Армия Украины пыталась провести разведку боем в Краснолиманском направлении.
Пушилин уточнил, что ВСУ задействовали не больше двух пехотных взводов при поддержке бронегрупп на БМП (боевых машинах пехоты).

«Противник уничтожен, частично отброшен на исходные позиции», — сообщает Пушилин.
Напоминаем, что президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целью СВО названы демилитаризацию и денацификацию Украины и защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении 8 лет подвергались со стороны Киева.

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#денис пушилин
#рф
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США преподнесли России на Украине неожиданный подарок
Риттер: Россия сможет показать всеми миру горящие танки Abrams
27 сентября 2023, 14:43

Фото: iStock/dr_evil

США подставили сами себя, отправив на Украину танки Abrams и предоставив России возможность продемонстрировать их уязвимость, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Если выведете танки Abrams на поле боя, то русские смогут уничтожить их. Что может быть лучше демонстрации россиянам и всему миру горящих американских танков? Насколько мы глупы, чтобы дать им 31 возможность для этого», - прокомментировал ситуацию Риттер. 

По мнению эксперта, Соединенные Штаты крупно недооценили военные потенциал российской армии, и теперь, лучший вариант, на который может рассчитывать Вашингтон – это заморозка конфликта. Однако, Москву такой вариант не устроит, и она намерена идти к окончательной победе.

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