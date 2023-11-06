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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился в социальной сети Х из-за отказа президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Москвой на фоне тяжелого положения на передовой.
Филиппо искренне не понимает, какие цели преследует Зеленский. По его словам, даже главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный признает, что конфликт проигран, а советники президента отмечают, что украинский лидер сошел с ума.
Он также призвал прекратить отправку многомиллиардной помощи Киеву.
Ранее отставной американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, отказываясь принимать реальное положение дел на передовой, может повторить судьбу Адольфа Гитлера.
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«Так что же он хочет делать? Жертвовать своим народом до последнего украинца?», — удивлен политик.
Ранее отставной американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, отказываясь принимать реальное положение дел на передовой, может повторить судьбу Адольфа Гитлера.
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Екатерина Коршунова