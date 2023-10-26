Во Франции признали провал украинского контрнаступления

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Вооруженные силы Украины продолжают нести невосполнимые потери, в то время как разрекламированное контрнаступление окончательно провалилось, пишет французская газета Monde.
«Через 150 дней после начала контрнаступления Украины на юге страны военные и западные аналитики признают: армия Киева смогла сдвинуться вперед лишь немного, а главное – более не продвигается вперед», - прокомментировал ситуацию автор статьи.
Отмечается, что достичь успеха украинцам не удалось даже несмотря на масштабную подготовку, стягивания к линии боевого соприкосновения многотысячной армии и обилии современной техники от западных союзников.
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