Во Франции раскрыли истинные потери ВСУ с начала спецоперации

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Украина безвозвратно потеряла не менее 200 тысяч военных с начала спецоперации. Такие данные приводит французская газета Liberation.
«Готовясь к новой зиме, украинская армия должна постоянно пополнять свои подразделения: по сообщениям, с 24 февраля 2022 года у нее уже было не менее 200 000 убитых и раненых», — утверждает издание, однако источник не уточняется.
Также в статье говорится, что Украина надеялась быстро провести свое контрнаступление и освободить территории от российских войск. Однако осуществить задуманное не удалось.
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