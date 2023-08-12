Во Львове эксгумируют останки погибших советских солдат

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В Львове производят эксгумацию останков времен СССР с целью освобождения места для захоронения украинских солдат, пишет издание Economist.
Издание также упоминает о Виталии Чековском, который был похоронен 4 августа на Лычаковском кладбище вместе с еще двумя сослуживцами. Как утверждает газета, всего несколько недель назад на этом месте был другой захороненный человек.
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