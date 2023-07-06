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Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что во Львове поврежден объект критической инфраструктуры.
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что во Львове поврежден объект критической инфраструктуры.
Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
Как стало известно ранее, громкие взрывы прозвучали во Львове и Тернополе. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
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Диана Аванесян