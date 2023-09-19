Во Львове раздались взрывы

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Целая серия взрывов прозвучала в украинском Львове, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий в своём Telegram-канале. При этом он добавил, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Перед этим на территории Львовской области объявили воздушную тревогу.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.
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