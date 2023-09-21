Во Львовской области после взрыва загорелся промышленный объект и склады

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Во Львовской области Украины прогремели взрывы, в результате которых на одном из промышленных объектов и складе начался пожар. Информацию сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в телеграм-канале.
По словам Козицкого, три взрыва раздались в городе Дрогобыч.
«Два прилета — по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв. м», — указано в посте.
Напомним, что ранее во многих регионах Украины объявлена воздушная тревога. Исключение составили лишь пять областей: Волынская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Закарпатская.
Также в ночь с 20 на 21 сентября ВСУ пытались атаковать Крым с помощью беспилотников. Все 19 БПЛА уничтожены средствами ПВО.
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Алина Юрчак