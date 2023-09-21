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Во Львовской области после взрыва загорелся промышленный объект и склады

21 сентября 2023, 08:58
Фото: istock / TonyFuse

Фото: istock / TonyFuse

Во Львовской области Украины прогремели взрывы, в результате которых на одном из промышленных объектов и складе начался пожар. Информацию сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий в телеграм-канале.

По словам Козицкого, три взрыва раздались в городе Дрогобыч.

«Два прилета — по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв. м», — указано в посте.

Пожарные сейчас тушат пожар. Информации о пострадавших нет.

Напомним, что ранее во многих регионах Украины объявлена воздушная тревога. Исключение составили лишь пять областей: Волынская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Закарпатская.

Также в ночь с 20 на 21 сентября ВСУ пытались атаковать Крым с помощью беспилотников. Все 19 БПЛА уничтожены средствами ПВО.

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После атаки ВСУ на Крым по всей Украине прогремели взрывы
21 сентября 2023, 07:31

Фото: istock / Ivan Murauyou

В Киеве слышны мощные взрывы. Информацию сообщает Telegram-канал «Общественное».
Сообщения о взрывах начали  поступать еще в 5:20 по московскому времени.

Ранее в районе Дарницкого района Киева произошел взрыв, который привел к отключению электричества и воды в некоторых микрорайонах, информацию сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что практически на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Тревога не звучала только во Львовской, Волынской, Тернопольской ,Ивано-Франковской и Закарпатской областях.  

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защита мирного населения от издевательств со стороны киевского режима.

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#воздушная тревога
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Кличко заявил о взрыве в Киеве
Кличко: в Дарницком районе Киева прозвучал взрыв, объявлена тревога
21 сентября 2023, 06:35

Произошел взрыв в районе Дарницкого района Киева, что привело к отключению электричества и воды в некоторых микрорайонах, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
«Произошел взрыв в Дарницком районе... В результате некоторые районы Святошинского района остались без электроэнергии и водоснабжения», — написал Кличко.
Ранее телеканал «Общественное» сообщил о мощных взрывах в Киеве. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области объявлена тревога.

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Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
21 сентября 2023, 05:44

Фото: IStock/sandsun

Воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины, согласно данным онлайн-карты, предоставленным украинским министерством цифровой трансформации.
Исключение составили лишь пять областей: Волынская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Закарпатская.

Из информации на онлайн-карте следует, что сигнал тревоги раздался в указанных регионах с 03:52 до 04:54 по местному времени (совпадает с московским временем).

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СМИ: Киев наткнулся на оборону, которой не было в Европе 80 лет
NYT: Киев наткнулся на оборону, которой не было в Европе со Второй мировой
21 сентября 2023, 00:44

Фото: iStock/JARAMA

Украина, проводя контрнаступление, в ходе которого применялись так называемые «мясные» штурмы, столкнулась с очень хорошо подготовленной обороной, пишет газета New York Times.
Издание отмечает, что несмотря на наличие современной западной военной техники и танков, оборонительные позиции оказались настолько крепкими, что их можно сравнить лишь с защитными сооружениями времен Второй мировой войны.

Издание подчеркивает, что ход контрнаступления Украины пока остается неясным и требует дополнительного изучения.

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ВСУ 26 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
21 сентября 2023, 00:30

Фото: Telegram-канал В. Гладкова

Украинские вооруженные силы в течение последних 24 часов 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 103 боеприпаса. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями со стороны Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
Согласно информации представительства, за последние 24 часа поступили данные о 26 случаях обстрела со стороны вооруженных сил Украины. На направлении Донецк-Горловка было зарегистрировано 10 обстрелов, включая применение управляемых ракет AGM-88 HARM и артиллерии калибром 155 миллиметров. На Горловском направлении произошло 16 обстрелов, с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии калибрами 152 и 155 миллиметров, включая атаки с кассетными боеприпасами.

Под обстрелы попали районы трех населенных пунктов Донецкой Народной Республики: Горловки, Донецка и Макеевки.

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В России создали аналог дрона-камикадзе «Герань»
ZALA AERO создала аналог дрона-камикадзе «Герань», получивший название «Италмас»
20 сентября 2023, 23:48

Фото: iStock/aapsky

Российская фирма ZALA AERO создала альтернативу дрону-камикадзе «Герань», который получил название «Италмас», сообщил телеканал «Россия 1».
Новое беспилотное средство схоже по форме с «Геранью» и также оборудовано двигателем внутреннего сгорания. Для его работы используются крыльевые баки для топлива. Важно отметить, что данный беспилотник полностью разработан в России.

Как отметил генеральный конструктор компании «Аэроскан» Александр Захаров, у нового беспилотника дальность действия достигает 200 километров.

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#пво
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В США заявили, что Украина получила все, что просила для контрнаступления
Кирби: Украина получила от США все, что просила для контрнаступления
20 сентября 2023, 23:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США удовлетворили все просьбы украинских военных, необходимые для проведения контрнаступления, передает РИА Новости.
«Мы предоставили украинским военным всё, что они просили для успешной реализации контрнаступления. Это поддержка пришла от США, наших союзников и партнеров», - подчеркнул Кирби на брифинге для журналистов.
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Генсек ООН бездоказательно обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине
Гутерреш обвинил РФ во внесудебных казнях на Украине, но не привел доказательств
20 сентября 2023, 21:37

Фото: iStock/AlexLMX

Генсек ООН Антониу Гутерреш обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине, однако не привел при этом никаких конкретных доказательств. Об этом Гуттереш заявил на заседании СБ ООН по Украине.
Сообщается, что Гутерреш не упомянул о широко известных видеороликах расправ и пыток украинских военных над российскими пленными. 

Напомним, ООН приступала к изучению видеозаписи с казнью российских военнопленных украинскими боевиками в рамках расследования инцидента. 

Ранее в интернете появились два видеоролика, где, по предположительным данным, запечатлен расстрел российских военнопленных украинскими бойцами. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ООН «прячутся за общими фразами», давая оценку этой трагедии. 

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В ООН призвали США пересмотреть отправку кассетных боеприпасов Киеву
Докладчик ООН призвала США пересмотреть отправку кассетных боеприпасов Киеву
20 сентября 2023, 21:25

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс призвала правительство США пересмотреть свое решение о передаче кассетных боеприпасов Украине.
Эдвардс предупредила, что кассетные боеприпасы могут нанести серьезный вред мирному населению. Она также призвала Вашингтон прекратить применять, производить и передавать кассетные боеприпасы другим государствам.

Напомним, ранее украинские военнослужащие рассказали, что кассетные боеприпасы не помогают Украине в контрнаступлении из-за крепких укреплений ВС РФ. По словам экспертов, российские укрепления защищены против бомбовых ударов. К тому же, кассетные боеприпасы могут быть эффективны исключительно против пехоты, рассредоточенной по открытой местности.

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