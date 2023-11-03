Во Львовской области произошел пожар на объекте критической инфраструктуры

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Объект критической инфраструктуры во Львовской области на западе Украины получил повреждения, в результате возник пожар. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.
По словам Козицкого, возгорание было оперативно ликвидировано. Однако название предприятия, на котором был пожар, глава областной администрации называть не стал.
Ранее сообщалось, что на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге Полтавской области возник пожар. Предприятие остановило работу. По предварительной информации, пострадавших нет.
Напомним, удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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Екатерина Коршунова