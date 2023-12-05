Во Львовской области Украины получил повреждения объект инфраструктуры

Несмотря на ухудшение погодных условий, на фронте продолжаются позиционные бои. От активной обороны ВС РФ перешли в наступление на нескольких направлениях. О том, где атаку российских бойцов пытается сдержать противник, и какие позиции удалось занять ВС РФ, читайте в материале «Радио 1».