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Во Львовской области Украины получил повреждения объект инфраструктуры

05 декабря 2023, 12:03
Фото: istockphoto/RamonCast

Фото: istockphoto/RamonCast

Объект инфраструктуры во Львовской области Украины получил серьёзные повреждения. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона Максим Козицкий.

В своем телеграм-канале украинский чиновник написал, что в около пяти утра во вторник, 5 декабря, инфраструктурный объект атаковали три российских беспилотника «Герань». Удар стал причиной возгорания в здании. По словам Козицкого, в настоящее время пожар уже потушен. Он также добавил, что погибших и пострадавших в результате атаки БПЛА нет. Ночью на территории нескольких регионов Украины, в том числе во Львовской области, объявлялась воздушная тревога.

Напомним, накануне сообщалось о повреждении в результате взрыва в Николаевской области инфраструктурного объекта и линии электропередачи.

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#украина
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В Госдуме назвали убийство артиллерией ВСУ своих бойцов хоррором
Депутат Ивлев назвал убийство артиллерией ВСУ своих бойцов хоррором
05 декабря 2023, 11:06

Фото: iStock/zabelin

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал хоррором убийство украинской артиллерией своих военнослужащих, которые отказались воевать за киевские власти. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению парламентария, показательное убийство своих же военнослужащих, которые не хотят воевать за киевский режим, направлено на вызывание страха и ужаса у личного состава Вооруженных сил Украины. Ивлев подчеркнул, что в ближайшее время за окопами ВСУ появятся заградительные отряды с пулеметами, с целью того, чтобы не допустить отступление солдат и их сдачу в плен.

Напомним, группа из двадцати пяти военных украинских войск, которая хотела сдаться в плен, была уничтожена своей же артиллерией. Об этом ранее сообщил в беседе с РИА Новости заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС РФ с позывным «Купол».

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#солдат
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Столтенберг: НАТО будет поддерживать Киев, несмотря на позицию ряда стран альянса
Столтенберг заявил о продолжении поддержки Украины странами НАТО
05 декабря 2023, 10:51

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит оказывать поддержку Украине. Он подчеркнул, что на это решение не окажет влияние позиция Венгрии, Словакии и изменения во властных структурах Нидерландов.
В интервью украинскому телеканалу ICTV Столтенберг заверил, что западные союзники продолжат оказывать Киеву существенную и значительную поддержку. По его словам, страны НАТО демонстрируют готовность к этому не только на словах, но и на деле. В качестве примера этого глава альянса привел Румынию, которая намерена создать у себя в стране центр по обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Такие заявления были сделаны на фоне позиции Венгрии, власти которой открыто выступают за прекращение боевых действий и начало мирных переговоров. Новое правительство Словакии во главе с Робертом Фицо прекратило военную поддержку Украины, ограничившись только гуманитарной помощью. В Нидерландах по итогам голосования лидирующие позиции в парламенте заняла крайне правая «Партия свободы», которая выступает, в частности, за прекращение поставок вооружений Киеву.

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#украина
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На Украине назревает катастрофа, пишут СМИ
InfoBRICS: западные политики готовятся к неизбежному поражению Украины
05 декабря 2023, 10:29

Фото: iStock/undefined undefined

Западные политики и СМИ готовят общественность к неизбежному поражению Украины. Об этом сообщает обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
По мнению Лейроса, задача парламентариев и журналистов Запада заключается в объяснении того, что это противостояние невозможно выиграть, поэтому больше нет смысла продолжать поддержку в неограниченных размерах для Украины. Обозреватель уверен, что заявление генсека НАТО Йенса Стотенберга о подготовке к плохим новостям с Украины является своего рода западным признанием о скорой катастрофе. 

Ранее сообщалось, что лидерам Евроюсоза на предстоящем саммите 14-15 декабря будет «очень сложно» договориться о предоставлении Украине 50 миллиардов евро (55 миллиардов долларов США) бюджетной помощи до 2027 года. Отмечается, что в Европейском союзе также назревает кризис из-за Украины. 

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#сша
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Последние новости СВО: как ВСУ ударили по своим бойцам, где закрепились ВС РФ
05 декабря 2023, 10:15

Фото: istockphoto/OLGA Zhukovskaya

Несмотря на ухудшение погодных условий, на фронте продолжаются позиционные бои. От активной обороны ВС РФ перешли в наступление на нескольких направлениях. О том, где атаку российских бойцов пытается сдержать противник, и какие позиции удалось занять ВС РФ, читайте в материале «Радио 1».

ВСУ нанесли удар по своим солдатам


Украинские военные нанесли артиллерийский удар, которым уничтожили 25 своих же бойцов. Об этом пишет издание РИА Новости, ссылаясь на российского солдата с позывным «Купол». Военнослужащие Украины вышли на связь через радиоканал и сообщили, что намерены сдаться и вернуться к своим семьям. Когда солдаты ВСУ подошли к указанному месту, их сослуживцы открыли огонь.

Тульская мобильная группа ВДВ уничтожила под Соледаром пехоту ВСУ
Тульская мобильная группа ВДВ уничтожила под Соледаром пехоту ВСУ

По словам «Купола», киевскому режиму было не выгодно то, что бойцы могут сдаться ВС РФ.


ПВО сбила над Крымом и Азовским морем 35 украинских БПЛА


В ночь на пятое декабря система ПВО зафиксировала и уничтожила более 30 БПЛА противника над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВСУ использовали для нанесения ударов дроны самолетного типа. В результате происшествия никто не пострадал.

Воздушная тревога на Украине


Минувшей ночью в четырех областях Украины прозвучала воздушная тревога. Об этом свидетельствуют онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Сигналы оповещения сработали в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Также украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в Винницкой области. Информации о разрушениях в настоящее время нет.

ВС РФ перерезали снабжение группировки ВСУ


Основной путь снабжения группировки ВСУ на артемовско-соледарском направлении был перерезан добровольцами штурмовых отрядов ВС РФ. Об этом рассказал изданию РИА Новости представитель добровольческого корпуса, помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов.

Он отметил, что трасса на указанном направлении была последней, по которой шла техника, вооружение и продовольствие для ВСУ.


Последние новости СВО


Несмотря на ухудшение погодных условий, активность российских бойцов выросла на всех участках фронта. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». На Купянском направлении ВС РФ уничтожили очередную переправу противника.
 
ВС России почти полностью заняли жилую застройку перед Курахово
ВС России почти полностью заняли жилую застройку перед Курахово

ВСУ отступили на ранее занимаемые позиции на Соледарском направлении. Российские бойцы заняли западные окраины Бахмута. Продолжаются бои за высоты в районе Клещеевки.
 
Противник пытается остановить наступление ВС РФ в районе Авдеевского завода. Однако российским военным удается расширить зону контроля. Также перешли в наступление российские бойцы на Ореховском участке фронта в районе Работино.
 
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#россия
#минобороны рф
#всу
#вс рф
#пво
#воздушная сво
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Минобороны РФ: Российские системы ПВО уничтожили более 40 БПЛА ВСУ
05 декабря 2023, 09:56

Фото: istockphoto/vladj55

Ночью и утром 5 декабря была предотвращена очередная попытка киевского режима провести террористическую атаку на объекты на территории России. Дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены более четырех десятков украинских беспилотников.
Как сообщили в официальном телеграм-канале министерства обороны РФ, сначала Вооруженные силы РФ сумели уничтожить 22 беспилотника противника и перехватить с помощью средств радиоэлектронной борьбы 13 дронов противника. Затем, около шести утра, российские военные обезвредили еще шесть украинских БПЛА над акваторией Азовского моря.

Около восьми часов утра было полностью возобновлено движение в обе стороны по Крымскому мосту, которое было перекрыто в течение примерно четырех часов. Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически каждый день пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России с помощью беспилотников, которые перехватывают российские системы ПВО.

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#военные
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#регионы
#вооружённые силы рф
#всу
#пво
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Киселев рассказал, почему Россия не может потерпеть поражение в спецоперации
Киселев: В случае поражения РФ в СВО мир ждет новая колониальная система
05 декабря 2023, 08:55

Фото: РИА Новости / Мария Девахина

Россия не может проиграть в специальной военной операции, так как не останется государства, способное к поддержанию ядерного баланса с Соединенными Штатами Америки. Мир окажется в новой колониальной системе, заявил гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Мира, установленного после Второй мировой войны, хватило до нашего поколения, наше поколение строит новую конструкцию мира«», — заявил Киселев в ходе выступления на пятом Всемирном медиа-саммите.
Он также добавил, что если представить проигрыш России, то не будет станы, которая сможет поддерживать баланс в ядерном оружии с США и мировое соотношение сил. РФ будет расчленена, а  мировое соотношение изменится, и все почувствуют себя в новой колониальной системе, бескомпромиссной, потому что Штатам нужны ресурсы, а в Европе привыкли жить по колониальной модели. 

Киселев заверил, что этого не случится, но хочется верить, что все коллеги понимают роль России в происходящем.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар артиллерией по десяткам своих же солдат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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#операции
#мир
#рф
#сво
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ВСУ нанесли удар артиллерией по десяткам своих же солдат
РИА Новости: ВСУ убили 25 своих бойцов, пожелавших сдаться в плен России
05 декабря 2023, 08:02

Фото: istock / zabelin

Вооруженный силы Украины нанесли артиллерийский удар, которым уничтожили 25 своих же бойцов, захотевших сдаться в плен войскам РФ. Об этом рассказал заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС России с позывным Купол, сообщают РИА Новости.

«Выходили на связь на чистоте 149.200 военнослужащие, изъявившие желание остаться живыми и попасть обратно к своим семьям. Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были прийти сдающиеся. Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно, и киевский режим уничтожил своих военнослужащих», — рассказал замкомандира.
Ранее сообщалось, что Подразделения Вооруженных сил Украины бежали из-под Артемовского, бросая раненых и убитых. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#режим
#новости
#удар
#всу
#военные
#вс рф
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ПВО нейтрализовала над Крымом и Азовским морем 35 украинских БПЛА
ПВО нейтрализовала над Крымом и Азовским морем 35 украинских БПЛА
05 декабря 2023, 06:32

Фото: сайт Минобороны РФ

Российская ПВО ночью 5 декабря уничтожила и перехватила над территорией Крыма и акваторией Азовского моря более 30 украинских БПЛА. Об этом Минобороны РФ сообщает в своём Телеграм-канале.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что 22 беспилотника были ликвидированы, ещё ​13 ​перехвачены российскими силами.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#всу
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#воздушная пво
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Тульская мобильная группа ВДВ уничтожила под Соледаром пехоту ВСУ
МО РФ: Тульская мобильная группа ВДВ уничтожила под Соледаром пехоту ВСУ
05 декабря 2023, 05:01

Фото: сайт Минобороны РФ

Мобильная противотанковая группа Тульского гвардейского соединения ВДВ ликвидировала группу пехоты ВСУ под Соледаром в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Мобильным расчетом на мотовездеходе, оснащенным противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Фагот», была уничтожена группа пехоты численностью до 10 человек, которая укрывалась в опорном пункте в непосредственной близости от наших позиций под Соледаром», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что задачу по уничтожению противника выполняли тульские десантники, которые получили координаты ВСУ  от разведгруппы с БПЛА. В Минобороны добавили, что кроме пехоты в опорном пункте был ликвидирован боекомплект противника, предназначенный для артиллерии.

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