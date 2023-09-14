Во время обстрела в Донецке пострадали два пассажира маршрутки

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В Донецке два человека были ранены при попадании украинского снаряда в маршрутный автобус. Прилеты были зафиксированы в микрорайоне шахты № 7 Петровского района.
По сообщению представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации в Донбассе, по Петровскому району артиллеристы ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Также в представительстве добавили, что в Кировском районе женщина 1961 года рождения получила ранения в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.
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Александр Бойцов