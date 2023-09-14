Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Во время обстрела в Донецке пострадали два пассажира маршрутки

Во время обстрела в Донецке пострадали два пассажира маршрутки

14 сентября 2023, 13:08
Фото: istockphoto/RamonCast

Фото: istockphoto/RamonCast

В Донецке два человека были ранены при попадании украинского снаряда в маршрутный автобус. Прилеты были зафиксированы в микрорайоне шахты № 7 Петровского района.

Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Алексей Кулемзин. Он рассказал, что рейсовый микроавтобус следовал по маршруту № 93, когда в непосредственной близости от него разорвался снаряд. В окнах маршрутки были выбиты стекла, ранения получили мужчина и женщина, добавил глава городской администрации. Он сообщил, что личные данные пострадавших в настоящее время уточняются.

По сообщению представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации в Донбассе, по Петровскому району артиллеристы ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Также в представительстве добавили, что в Кировском районе женщина 1961 года рождения получила ранения в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

Читайте также:

Еще один мужчина пострадал при обстреле Курской области

При обстреле курского посёлка Тёткино погиб один человек

ВСУ обстреляли детсад и дом престарелых под Белгородом

#снаряд
#женщина
#данные
#мужчина
#мэр
#днр
#всу
#донбасс
Читайте нас в
РИА Новости рассказали откуда ВСУ возьмут пополнение для «контрнаступа»
14 сентября 2023, 12:20

Фото: istock / Liudmila Chernetska

Украинские власти предпринимают меры для продолжения контрнаступления, в ходе которого страна не смогла добиться серьезных результатов, а только понесла огромные потери.
Для возобновления контрнаступления Украина должна немедленно обновить ряды военных, о методах сообщает РИА Новости.

В сентябре 2023 года украинские власти изменили критерии годности к военной службе, теперь на поле боя могут мобилизировать граждан, переболевших туберкулезом, людей, имеющих расстройства нервной системы и даже бессимптомно болеющих ВИЧ-инфицированных.

Также для восполнения армии Украины депутаты предложили экстрадировать мужчин, покинувших территорию Украины. К примеру, Польша согласилась передать уклонистов на родину. При этом некоторые европейские страны отказались выдавать украинцев. Последним способом восполнения ВСУ стал призыв женщин на фронт. 

Каких-либо серьезных подвижек на фронте в ходе контрнаступления Киев не смог добиться. При этом власти отвергают любые дипломатические инициативы и призывы сесть за стол переговоров. 

Читайте также: 

Последние новости СВО: обстановка на фронте, какие позиции занял противник

Экс-разведчик США Риттер: Армия России скоро уничтожит ВСУ

Военкор Живов назвал сроки возможной мобилизации в России

#армия
#призыв
#украина
#всу
#киев
#солдат
Читайте нас в
ВСУ стремятся любой ценой пополнить свои ряды для контрнаступления
14 сентября 2023, 12:00

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

За три месяца контрнаступления ВСУ не добились заметных результатов, зато понесли ощутимые потери. Для продолжения боевых действий Киеву необходимо любой ценой восполнить убыль в живой силе и они пытаются это сделать самыми различными способами.
Военное положение и мобилизация вызвали колоссальный отток людей из страны. По оценкам ООН, бал период, когда цифра уехавших за рубеж достигала 12,6 миллиона человек. Правда, позже часть из них вернулись. В настоящее время количество украинских беженцев за границей оценивается в 6,2 миллиона человек, передает РИА Новости. Выезд гражданам призывного возраста, то есть от 18 до 60 лет, за пределы Украины запрещен. Но многие идут на различные ухищрения, чтобы обойти этот запрет. Платят взятки либо незаконно пересекают границу. На этом фоне киевские власти изменили критерии пригодности к военной службе, упразднив часть ограничений. Теперь служить могут даже люди с легкими психическими расстройствами.

Украина пытается также добиться экстрадиции своих граждан призывного возраста с территории государств, где они находятся в статусе беженцев. Это, например, может касаться тех, кто купил белый билет и уехал за границу. Но на практике добиться этого будет непросто. Венгрия, например, уже заявила, что не станет высылать украинских беженцев и передавать сведения о них. Аналогичную позицию заняла Австрия. В СМИ писали, что Польша готова экстрадировать украинцев, но позже Варшава это опровергла. Для высылки нужен международный ордер и решение польского суда.

Помимо уклонистов и беженцев, украинские власти собираются пополнить ВСУ за счет женщин. С 1 октября все работницы медицинской сферы обязаны встать на воинский учет. В Киеве отмечают, что речь о мобилизации женщин пока не идет. Однако рекламная кампания на эту тему в ВСУ уже развернута. За лето украинские войска потеряли тысячи бойцов, не добившись заметных успехов. Следовательно, мобилизация продолжится «до последнего украинца».

Читайте также:

Названы меры, на которые пошла Украина, чтобы продолжить контрнаступление

На Украине начали мобилизовать студентов-магистрантов

На Украине заявили о старте мобилизации женщин

#билет
#лето
#украина
#сми
#запрет
#австрия
#страны
#учёт
#меры
#оон
#польша
#венгрия
#мобилизация
#всу
Читайте нас в
Еще один мужчина пострадал при обстреле Курской области
14 сентября 2023, 11:29

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Приграничные районы Курской области находятся под обстрелом ВСУ. Помимо одного погибшего стало известно о еще одном пострадавшем мужчине, он получил лёгкое ранение. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.
«ВСУ продолжают обстреливать приграничные районы Курской области. Прилеты зафиксированы в деревне Елизаветовке, посёлках Тёткино и Краснооктябрьский Глушковского района», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате обстрелов пострадал один мужчина. Он получил легкое ранение и госпитализирован в Глушковскую ЦРБ. Там он находится под присмотром медиков.

Ранее Старовойт также сообщал, что при обстреле спиртзавода в посёлке Тёткино погиб один человек. Он скончался до приезда скорой помощи.

Читайте также:

Курское село Гордеевка осталось без воды из-за обстрела ВСУ

В Минобороны РФ заявили об уничтожении 11 беспилотников над Крымом

Пять безэкипажных катеров ВСУ пытались атаковать патрульный корабль «Сергей Котов»
#минобороны рф
#корабль
#село
#человек
#мужчина
#telegram
#всу
#ранение
Читайте нас в
Последние новости СВО: обстановка на фронте, какие позиции занял противник
14 сентября 2023, 11:21

Фото: iStock/Zinkevych

Минувшей ночью украинские формирования предприняли очередную попытку атаки объектов инфраструктуры на территории РФ. О том, куда ВСУ нанесли удары, удается ли российским военным отражать атаки противника, и какая ситуация складывается в зоне СВО, расскажет редакция «Радио 1».

ВСУ атаковали патрульный корабль «Сергей Котов»


В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ атаковали патрульный корабль «Сергей Котов» с использованием пяти без экипажных катеров в районе 05:00 мск. Катера противника были уничтожены ответным огнем российского судна в акватории Черного моря.

11 беспилотников сбито над Крымом


                                                                                                   Фото:iStock/gutaper

В Министерстве обороны также сообщили о сбитых беспилотниках противника над территорией Крыма. Украинские военнослужащие выпустили 11 беспилотников, которые были обнаружены и перехвачены системами российской ПВО. Противник использовал дроны самолетного типа.  По данным ведомства, в результате атаки никто не пострадал.


Брянскую область атаковали дроны


Кроме того, ведомство сообщило об уничтожении шести беспилотников ВСУ силами ПВО  в Брянской области. Позже, информацию об атаке беспилотниками подтвердил глава региона Александр Богомаз. В результате происшествия, никто не пострадал.

ВСУ обстреляли Курскую область


Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что ВСУ нанесли удары по двум заводам в Курской области. В результате обстрела поселка Теткино минометными снарядами, погиб один человек. Глава региона также добавил, что противник дважды открывал огонь по приграничному поселку Гордеевка, обошлось без жертв.

Минобороны сообщило об уничтожении очередных украинских БПЛА
Минобороны сообщило об уничтожении очередных украинских БПЛА

Взрывы в Кривом Роге


Издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Кривом Роге спустя час после того, как на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Власти страны призвали местных жителей не покидать укрытия и предупредили их о возможной ракетной атаке. По информации портала, взрывы прозвучали в подконтрольной ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.

Последние новости СВО


По информации телеграмм-канала «Рыбарь», украинские военнослужащие продолжают обстрелы населенных пунктов с мирными жителями. В результате ударов, получили ранения шесть человек. В районе Новодонецкого и Новомайорского ВСУ продолжают наносить атаки по российским позициям, однако, ВС РФ справляются с натиском противника на данном участке. Аналогичная ситуация складывается у Приютного. ВСУ осуществили две атаки на российские позиции, однако, обе попытки наступления были отражены.

                                                                                                   Фото:iStock/Aleksandr Golubev

Сводками с линии фронта поделился телеграмм-канал WarGonzo. Минувшей ночью шли бои на Запорожском направлении. Российские военнослужащие наносили удары по позициям ВСУ в районе села Работино. На южном фланге обороны Бахмута российские войска предприняли серию успешных контратак.

Противник попытался закрепиться в Клещеевке. ВСУ заняли позиции в населенном пункте, но продолжают находиться под плотным огнем российских войск.
На Луганском направлении ВС РФ атаковали в Серебрянском лесном массиве со стороны Дибровы, у Новоегоровки и Синьковки. Успешно атаковали российские войска на южном фланге обороны Бахмута. 

Читайте также:

ВСУ атаковали промышленное предприятие в Белгородской области

Военкор Живов назвал сроки возможной мобилизации в России

В Евпатории звучат взрывы
#минобороны рф
#взрывы
#тревога
#новости
#всу
#вс рф
#пво
#воздушная тревога
Читайте нас в
Экс-разведчик США Риттер: Армия России скоро уничтожит ВСУ
14 сентября 2023, 11:10

Фото: istock / JARAMA

Оснащенные и подготовлены на должном уровне войска ВС РФ в ближайшее время уничтожат слабую армию Украины. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
По словам Риттера, ВСУ потеряли много сил, как боевых, так и людских. Армия России обладает существенным преимуществом в личном составе и технике, украинские войска не смогут противостоять им, заявил эксперт.

«Они только что бросили в бой последние три стратегические бригады, которые украинский генштаб держал в резерве. Знаете, где сейчас эти три бригады? Их уничтожают прямо на месте, они даже никуда не продвинулись», – высказался бывший американский разведчик.
 ВСУ после очередной попытки атаки потерпят поражение, все будут окружены и уничтожены, резюмировал эксперт.

Читайте также: 

Военкор Живов назвал сроки возможной мобилизации в России

Раскрыто место положения украинских штурмовиков, обученных НАТО

Военный эксперт Кнутов: Большая часть авиации Украины уничтожена


#суд
#приговор
#ростов
#преступники
Читайте нас в
Названы меры, на которые пошла Украина, чтобы продолжить контрнаступление
РИА Новости: Украина пошла на крайние меры для пополнения рядов ВСУ
14 сентября 2023, 11:05

Фото: iStock/Olena_Z

Украина за три месяца проведения контрнастуления в зоне СВО не смогла добиться успехов и потеряла тысячи военных. При этом завершать операцию власти не планируют, поэтому приняли новые меры для пополнения состава ВСУ.
РИА Новости в своём материале приводит данные Управления Верховного комиссара ООН, согласно которым с начала спецоперации России на Украине страну покинуло порядка 12,6 миллионов украинцев. При этом, спустя время, часть из них вернулась на Украину. Украинский институт будущего сообщает, что в настоящее время в стране проживает около 29 миллионов человек, в число которых входят восемь миллионов жителей непризнанных Украиной новых регионов России. 

При этом, на фоне запрета на выезд из страны военнообязанных от 18 до 60 лет, растёт число граждан, незаконно пересекающих границу или дающих взятку за уклонение от призыва.

Кроме того, чтобы пополнить ряды ВСУ Зеленский 12 сентября подписал указ о проверке постановлений военно-врачебных экспертиз, проведённых после 24 февраля 2022 года. Были внесены изменения в критерии пригодности к военной службе, которыми теперь разрешается призывать граждан с различными заболеваниями, протекающими в слабой форме. Также было предложено отправлять «ограниченно годных» на фронт, но не в качестве бойцов, а для работы в штабе, например, для выполнения IT задач. 

Помимо этого, РИА Новости приводят информацию о том, что страны, в которых проживает много беженцев из Украины, начнут «выдавать» военнообязанных обратно на родину для службы в рядах ВСУ. Однако западные страны опровергают эту информацию.

И последней мерой Украины по пополнению армии стал призыв женщин. Речь о мобилизации всех гражданок пока не идёт, однако медицинских работников, а также студентов медицинских институтов и колледжей уже призывают на фронт. 

Читайте также:

На Украине начали мобилизовать студентов-магистрантов

На Украине заявили о старте мобилизации женщин

На Украине начали мобилизовывать пенсионеров
#мобилизация
#украина
#меры
#контрнаступление
#сво
Читайте нас в
При обстреле курского посёлка Тёткино погиб один человек
14 сентября 2023, 10:43

Фото: iStock/maxim4e4ek

ВСУ обстреляли спиртовой завод в посёлке Тёткино Курской области, погиб один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Посёлок Тёткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксированы прилёты в район спиртзавода. Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Кроме того, по данным Telegram-канала Baza, украинская сторона нанесла 25 ударов по автомобильному пункту пропуска в Судже.

Ранее Старовойт также заявил, что утром 14 сентября ВСУ обстреляли село Гордеевка. Всего насчитали девять прилетов. Из-за обстрелов местные жители остались без воды, пострадавших нет.

Читайте также:

Пять безэкипажных катеров ВСУ пытались атаковать патрульный корабль «Сергей Котов»

В Минобороны РФ заявили об уничтожении 11 беспилотников над Крымом

ПВО сбила три украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями
#водитель
#село
#жители
#мужчина
#всу
Читайте нас в
Военкор Живов назвал сроки возможной мобилизации в России
Военкор Живов: Для проведения мобилизации в России подведена необходимая правовая база
14 сентября 2023, 09:43

Фото: iStock/Irina Guzovataya

Военный блогер, автор Telegram-канала «ЖИВОВ Z» Алексей Живов предположил, что в России могут объявить мобилизацию уже до конца 2023 года.
«Пожалуй, пересмотрю свое заявление о том, что мобилизация будет только в следующем году. После сегодняшней публикации МО по болезням, и на фоне других факторов, все может случиться и раньше. Вся необходимая правовая база уже подведена», - написал Живов в своем Telegram-канале.

По его словам, решение будет политическим. Однако решающим фактором для начала мобилизации в России будет ситуация на линии боевого соприкосновения. Именно от того, как она будет складываться, будет зависеть и принятие решения о мобилизации, уверен военкор.

Живов подчеркнул, что политически сейчас проводить мобилизацию не целесообразно. Но если власти уже примут такое решение, то в стране должно быть объявлено военное положение, заключил военный эксперт.

Читайте также:

В Минобороны утвердили перечень болезней, препятствующих службе по контракту

Россиянам рассказали, стоит ли ожидать новую волну мобилизации

Владимир Путин сделал заявление о новой мобилизации в России
#заявление
#мобилизация
#минобороны
#путин
Читайте нас в
Курское село Гордеевка осталось без воды из-за обстрела ВСУ
Старовойт: ВСУ обстреляли курское село Гордеевка
14 сентября 2023, 09:30

Фото: iStock/vadimrysev

Украинская сторона обстреляла село Гордеевка в Курской области, в результате чего местные жители остались без воды, при этом пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Село Гордеевка Кореневского района сегодня утром обстреляно со стороны Украины, насчитали 9 прилетов. В результате обстрела нарушено водоснабжение населённого пункта», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ремонтные работы начнутся сразу, как появится для этого возможность. Старовойт также подчеркнул, что в результате украинского обстрела никто из местных жителей не пострадал.

Ранее также стало известно, что минувшей ночью пять безэкипажных катеров ВСУ предприняли попытку атаки патрульного корабля Черноморского флота «Сергей Котов» в Черном море. Все они были уничтожены.

Читайте также:

Над Брянской областью за ночь сбито уже шесть дронов

ВСУ атаковали промышленное предприятие в Белгородской области

ВСУ обстреляли Севастополь ракетами Storm Shadow


#село
#водоснабжение
#всу
Читайте нас в
Достижения.рф