Во время обстрела ВСУ в зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев

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Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.
Украинские войска обстреляли район населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов. По предварительной информации, ранения также получил журналист «Известий».
Напомним, ранее глава региона Сергей Аксенов заявил, что ВСУ совершили попытку атаковать беспилотниками инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма. На данный момент МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Активирована работа всех профильных служб Крыма. В результате атаки украинскими войсками на Красногвардейский район произошла детонация боеприпасов на складе.
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Украинские войска обстреляли район населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов. По предварительной информации, ранения также получил журналист «Известий».
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Екатерина Коршунова