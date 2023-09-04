Во время обстрела Запорожской области погибли три человека

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Под обстрелом оказалась деревня Конские Раздоры.
РИА Новости пишет, что магазин продуктов и сельхозтехники обстреляли ВСУ из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Погибли 3 человека, 4 ранены.
Попадания пришлись по территории коммерческого предприятия, где находятся офис, магазин запчастей, сельхозтехники, продуктов, а также ангар и стоянка.
Разрушению подверглось офисное помещение и магазин. Значительное количество зерна, которое хранилось в ангаре, сожжено. В частных постройках недалеко от этого места выбиты стекла.
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Попадания пришлись по территории коммерческого предприятия, где находятся офис, магазин запчастей, сельхозтехники, продуктов, а также ангар и стоянка.
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Мария Фирсова