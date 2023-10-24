Военэксперт Дандыкин заявил о серьёзных последствиях для Украины после её угроз

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Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал угрозы Киева взорвать Крымский мост и ответил, что в случае реализации подобных планов Россия может начать уничтожать мосты Украины.
По его словам, подобные угрозы украинской стороны уже никого не удивляют.
Ранее представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что киевский режим выдвинул очередную угрозу об уничтожении Крымской моста. Он также посетовал, что российские силы сделали очень многое для защиты моста. Помимо аэрозольной маскировки и боновых заграждений, Крымский мост также, якобы, охраняется «боевыми дельфинами».
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«Мы пока к таким операциям не приступали, но всё может быть. Благостные дела могут и завершиться, и, скорее всего, так и будет, потому что в этом необходимость будет определённая. Эта угроза никого не удивляет, их Крымский мост просто раздражает», — отметил в беседе с NEWS.ru Дандыкин.
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Мелисса Тимофеева