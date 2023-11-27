Военэксперт Кнутов: Россию не интересует захват территорий в ходе СВО

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Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал слова генерал-лейтенанта ВСУ Сергея Наева о подготовке Киева к возможному расширению конфликта с РФ и отметил, что Россия в ходе СВО не намерена захватывать территории.
Он отметил, что основными задачами спецоперации на Украине являются денацификация, демилитаризация и создание нейтральной Украины.
По его словам, для того, чтобы расширить конфликт необходимо использование дополнительных ресурсов, что, на взгляд специалиста, нерационально.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал сложность ситуации на линии боевого соприкосновения для Вооруженных сил Украины, в рамках заседания глав МИД стран Североатлантического альянса.
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Столтенберг признал сложность ситуации для ВСУ
«Это основная задача, которая стоит перед РФ в ходе специальной военной операции. Поэтому захват территорий, а тем более расширение границ конфликта нас мало интересуют», — поделился в беседе с Pravda.Ru Кнутов.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал сложность ситуации на линии боевого соприкосновения для Вооруженных сил Украины, в рамках заседания глав МИД стран Североатлантического альянса.
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Мелисса Тимофеева