Фото: РИА Новости
Город Артёмовск, он же Бахмут, сейчас является отвлекающей целью в ходе проваливающегося контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с «Известиями» заявил военный эксперт Алексей Леонков.
По мнению Леонкова, многомесячные бои за Артёмовск (так называемая «Бахмутская мясорубка») закончились для украинской армией поражением и многочисленными потерями, однако сейчас ВСУ могут попытаться в последний раз штурмовать город перед осенней распутицей.
С этой целью Киев добивается того, чтобы российские вооружённые силы сосредоточили здесь как можно больше бойцов и военной техники, а главный удар будет нанесён совсем в другом месте. Тем не менее, несмотря на провал «контрнаступа», солдаты ВСУ продолжают сражаться за точки города, отмеченные на штабных картах НАТО.
Эксперт также заявил, что Он также заявил, что сражаться за Артёмовск российской армии сейчас абсолютно без толку — город практически уничтожен. Леонков подчеркнул, что на данный момент уже бессмысленно «воевать за камни».
За время своего контрнаступления ВСУ смогли добиться только колоссальных потерь в живой силе, а также технике, в том числе, переданной странами Запада. Об этом пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times. При этом он подчеркнул, что уже становится очевидной невозможность Украины выиграть у России на поле боя: для этого Киеву не хватает живой силы и огневой мощи.
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С этой целью Киев добивается того, чтобы российские вооружённые силы сосредоточили здесь как можно больше бойцов и военной техники, а главный удар будет нанесён совсем в другом месте. Тем не менее, несмотря на провал «контрнаступа», солдаты ВСУ продолжают сражаться за точки города, отмеченные на штабных картах НАТО.
За время своего контрнаступления ВСУ смогли добиться только колоссальных потерь в живой силе, а также технике, в том числе, переданной странами Запада. Об этом пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times. При этом он подчеркнул, что уже становится очевидной невозможность Украины выиграть у России на поле боя: для этого Киеву не хватает живой силы и огневой мощи.
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Артем Путинцев