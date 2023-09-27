Военэксперт Матвийчук: над Крымским мостом создали высокочастотный «колпак»

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Военный эксперт Анатолий Матвийчук выдвинул предположение, что над Крымским мостом создан защитный «колпак» из высокочастотных радиолокационных и сейсмических датчиков, передает NEWS.ru.
«Высокочастотные радиолокационные сейсмические датчики обнаруживают любое движение под водой, на воде, над водой на удалении до 100 км. Ситуация такова, не исключаю, что Крымский мост находится «под колпаком» всех возможных систем», — приводит слова Матвийчука NEWS.ru.
По мнению Матвийчука, также существуют защитные сети, в которых беспилотник может запутаться и взорваться, при этом не дойдя до назначенной цели. Военный эксперт добавил, что для украинских войск применение морских дронов становится все более сложным.
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