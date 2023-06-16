Военкор Безсонов заявил о сдаче в плен бойцов ВСУ

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Данил Безсонов заявил, что украинские военные сдались в плен у Новобахмутовки из-за провального наступления
Военкор Даниил Безсонов написал в своем Telegram-канале, что накануне, 15 июня, на Горловском направлении около Новобахмутовки сдались в плен примерно два десятка боевиков ВСУ.
Он обнародовал видео, на которых несколько украинских военных, находясь в сопровождении бойцов ВС РФ, идут и держат руки прямо за головой. Некоторая часть из них несет носилки, на которых расположились ранение боевики.
Безсонова подчеркнул, что в числе военнослужащих оказались представители 5-й роты 2-го батальона 28-й бригады ВСУ.
Он обнародовал видео, на которых несколько украинских военных, находясь в сопровождении бойцов ВС РФ, идут и держат руки прямо за головой. Некоторая часть из них несет носилки, на которых расположились ранение боевики.
«За день до этого, 4-я и 6-я рота этой бригады выдвинулись в наступление на этом участке. Эти же из 5-й роты пошли на усиление тех двух рот, но обнаружили только трупы своих побратимов и теплый прием наших бойцов», - написал Безсонов.Ранее «Радио 1» сообщало, что в Киевской области гремят мощные взрывы.
Татьяна Лаврова