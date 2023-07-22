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Военкор «Известий» рассказал о полученных ранениях при ударе ВСУ

22 июля 2023, 20:26

Фото: iStock/Jodi Jacobson

Военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков, который пострадал из-за удара ВСУ по группе российских журналистов в Запорожской области, рассказал о полученных ранениях. Об этом сообщают «Известия».
Польшаков рассказал, что в нем находятся еще 3 осколка.

«В ноге полностью на вылет одна прошла, кость не задета. И стопа на вылет», — сообщил военкор «Известий».


Он также отметил, что ему сделали операцию для того, чтобы остановить кровотечение.

Уточняется, что у оператора «Известий» Дмитрия Шикова есть ранения мягких тканей.

Напомним, ранее украинские войска нанесли удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и «РИА Новости». Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле ВСУ в зоне специальной военной операции. Отмечается, что ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Украинские войска обстреляли район населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов.

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#ранение
#военкор
#ВСУ
#обстрел
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Царьград: Удар по машине Бородая корректировали с дрона
22 июля 2023, 20:06

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Противник корректировал удар по машине депутата Бородая с дронов, было не менее 3 артиллерийских выстрелов. Об этом сообщает Царьград.
Отмечается, что обстрел происходил вечером, когда машина с депутатом выезжала с позиций штурмовой бригады СДД, которая расположена на южном фланге Бахмутской группировки.

«Третьим выстрелом осколками задело машину в «спину». Удар на себя приняли два офицера штаба», — приводит Царьград слова собеседника из Союза добровольцев Донбасса.

Своих целей ВСУ не достигли. Все пострадавшие офицеры живы. Уточняется, что они были доставлены в Светлодарский госпиталь.

Напомним, ранее депутат Госдумы, экс-председатель Совета министров ДНР Александр Бородай попал под обстрел в зоне СВО. Накануне Александр Бородай посетил расположение разведывательно-штурмовой бригады СДД.

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#Бородай
#ВСУ
#спецоперация
#обстрел
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Экс-советник Кучмы Соскин считает, что Зеленский втянет страны НАТО в конфликт с Россией в Черном море
22 июля 2023, 19:49

Фото: сайт Кремля

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сделал прогноз на то, что действующий президент Украины Владимир Зеленский «втянет страны НАТО в конфликт с Россией» в Чёрном море.
Олег Соскин утверждает, что Украина начала переходить к радикальным действиям, а Зеленский «не будет смотреть ни на кого», у него не осталось способов остановить боевые действия.
 
В конфликт могут быть втянуты  Румыния и Болгария. Так считает экс-советник Соскин.
 
Ранее Олег Соскин уже делал заявление, что поведение Зеленского на международной арене может грозить отношениям Украины с западными странами.

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#Запад
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Депутат Госдумы Бородай оказался под танковым обстрелом в зоне СВО
22 июля 2023, 18:51

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Депутат Госдумы, экс-председатель Совета министров ДНР Александр Бородай попал под обстрел в зоне СВО.
Телеграм-канал Союза добровольцев Донбасса пишет, что накануне Александр Бородай посетил расположение разведывательно-штурмовой бригады СДД.
 
После этого, когда автомобиль, где находился депутат, ехал по открытому участку дороги на южном фланге артемовского фронта с расстояния 3 км начал обстрел украинский танк.

Осколки повредили автомобиль, два офицера штаба бригады оказались ранены. По предварительной версии, за автомобилем могли следить с помощью дрона.

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#Бородай
#обстрел
#танк
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Зампред Швыткин назвал обстрел ВСУ российских журналистов посягательством на прессу
22 июля 2023, 17:17

Фото: iStock/bwb-studio

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что обстрел журналистов МИЦ «Известия» и «РИА Новости» украинскими войсками — это посягательство на прессу. Об этом пишут «Известия».
Швыткин считает, что произошедшее можно назвать террористическим актом, после таких ситуаций должна следовать беспрекословная реакция.

Зампред подчеркнул, что во время пленарного заседания, которое пройдет 25 июля, он поднимет тему обстрела группы российских журналистов.

Сообщается, что по итогам пленарного заседания депутаты направят обращения в международные организации с целью осуждения факта произошедшего и принятия мер по недопущению подобных трагедий.

Напомним, ранее военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле ВСУ в зоне специальной военной операции. 

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#Госдума
#ВСУ
#обстрел
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В Донецке погибла местная жительница во время обстрела сквера
22 июля 2023, 14:56

Фото:istockphoto/Soumen Hazra

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что женщина погибла во время обстрела города со стороны ВСУ.
«В Кировском районе в результате обстрела микрорайона шахты им. Абакумова в сквере была смертельно ранена женщина 1972 года рождения», — сообщает Алексей Кулемзин.
Ранее сообщалось, что военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Украинские войска обстреляли район населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов. По предварительной информации, ранения также получил журналист «Известий».

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ВС РФ во Львове уничтожили большое число польских и немецких наёмников

Украине понадобится несколько сотен лет, чтобы разминировать территорию страны

 
#Донецк
#ВСУ
#СВО
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ВС РФ во Львове уничтожили большое число польских и немецких наёмников
Минобороны рассказало об уничтожении наемников во время удара по академии во Львове 6 июля
22 июля 2023, 14:26

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска уничтожили ракетным ударом большое число польских и немецких наемников во Львове 6 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что по подтвержденной информации групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования по территории академии сухопутных войск Украины.

Напомним, ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожили почти пять тысяч наемников за время спецоперации. Отмечается, что еще 4910 наемников сбежали из зон боевых действий, покинув территорию Украины. Уничтожено порядка 4990 иностранных боевиков. 

ВКС России поразили более десяти мест скопления боевиков ВС Украины на Запорожском направлении. На Запорожском направлении также была сорвана попытка ВСУ осуществить ротацию военнослужащих в районе Новодаровки.

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#Минобороны
#наемники
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Минобороны назвало число наемников, уничтоженных за время спецоперации
Минобороны: российские войска уничтожили почти пять тысяч наемников за время спецоперации
22 июля 2023, 14:16

Фото: iStock/vladj55

ВС РФ за время спецоперации на Украине уничтожили почти пять тысяч иностранных боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что еще 4910 наемников сбежали из зон боевых действий, покинув территорию Украины. Уничтожено порядка 4990 иностранных боевиков.

Напомним, ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов заявил, что ВКС России поразили более десяти мест скопления боевиков ВС Украины на Запорожском направлении. На Запорожском направлении также была сорвана попытка ВСУ осуществить ротацию военнослужащих в районе Новодаровки. Разведгруппа противника в районе Мирного ликвидирована, артиллеристы уничтожили украинский минометный расчет.

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Во время обстрела ВСУ в зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев

Российские военные пресекли девять атак ВСУ
#ВС РФ
#Минобороны
#ВСУ
#спецоперация
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Во время обстрела ВСУ в зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
22 июля 2023, 14:00

Фото: iStock/SergeyPankratov

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.

Украинские войска обстреляли район населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов. По предварительной информации, ранения также получил журналист «Известий».

Напомним, ранее глава региона Сергей Аксенов заявил, что ВСУ совершили попытку атаковать беспилотниками инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма. На данный момент МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Активирована работа всех профильных служб Крыма. В результате атаки украинскими войсками на Красногвардейский район произошла детонация боеприпасов на складе.

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ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области
#ВСУ
#обстрел
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Украине понадобится несколько сотен лет, чтобы разминировать территорию страны
22 июля 2023, 13:29

Фото:istockphoto/Yaroslav Litun

Полное разминирование Украины займет 757 лет, если работать будут 500 саперных команд.
Такие подсчеты приводят аналитики The Washington Post. Согласно данным экспертов, разминирование нужно произвести на территории 107 тыс. кв. км. Что составляет примерно 30% украинской территории.
 
Уточняется, что за день один сапер вручную способен разминировать несколько квадратных метров. Дополнительным препятствием становится весенний период, когда территории подтоплены.
 
«По оценкам Всемирного банка, на разминирование Украины, стоимость которого составит от 2 до 8 долларов за квадратный метр, в ближайшие 10 лет уйдет $37,4 млрд долларов», — сообщает The Washington Post.
Госдеп США сообщает, что на саперные работы Вашингтон уже выделил Украине более $95 млн.

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#Украина
#мины
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