Военкор «Известий» рассказал о полученных ранениях при ударе ВСУ

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Военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков, который пострадал из-за удара ВСУ по группе российских журналистов в Запорожской области, рассказал о полученных ранениях. Об этом сообщают «Известия».
Польшаков рассказал, что в нем находятся еще 3 осколка.
Он также отметил, что ему сделали операцию для того, чтобы остановить кровотечение.
Уточняется, что у оператора «Известий» Дмитрия Шикова есть ранения мягких тканей.
Напомним, ранее украинские войска нанесли удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и «РИА Новости». Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле ВСУ в зоне специальной военной операции. Отмечается, что ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Украинские войска обстреляли район населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов.
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«В ноге полностью на вылет одна прошла, кость не задета. И стопа на вылет», — сообщил военкор «Известий».
Уточняется, что у оператора «Известий» Дмитрия Шикова есть ранения мягких тканей.
Напомним, ранее украинские войска нанесли удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и «РИА Новости». Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле ВСУ в зоне специальной военной операции. Отмечается, что ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Украинские войска обстреляли район населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов.
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Екатерина Коршунова