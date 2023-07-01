Военкор Леонков: Запорожская АЭС станет главной целью наступления ВСУ на юге

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
По мнению военного корреспондента, именно ЗАЭС станет главным направлением удара украинской армии
Главные цели будущего наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут расположены на южном направлении, рассказал «Известиям» военный корреспондент Алексей Леонков. По его словам, прежде всего это коснется Запорожской АЭС.
Эксперт считает, что в преддверии вильнюсского саммита НАТО 11-12 июля Киеву надо обязательно продемонстрировать свои военные успехи. Самая желанная для них цель — это выход к Азовскому морю и Крыму, но из-за мощной обороны ВС РФ она труднодостижима.
Поэтому главный удар будет наверняка нанесен по Запорожской АЭС с целью ее захвата. Именно с этой целью, как указал военкор, Украина развернула мощную информационную кампанию о якобы готовящемся на ЗАЭС техногенном инциденте.
«Все говорит о том, что это направление в центре внимания противника. Он там еще пойдет вперед. И мы готовы его встретить», — отметил эксперт.
Еще одним возможным направлением Леонков назвал Энергодар, где украинские боевики постараются прорвать российскую оборону на берегу Днепра.
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Эксперт считает, что в преддверии вильнюсского саммита НАТО 11-12 июля Киеву надо обязательно продемонстрировать свои военные успехи. Самая желанная для них цель — это выход к Азовскому морю и Крыму, но из-за мощной обороны ВС РФ она труднодостижима.
«Все говорит о том, что это направление в центре внимания противника. Он там еще пойдет вперед. И мы готовы его встретить», — отметил эксперт.
Еще одним возможным направлением Леонков назвал Энергодар, где украинские боевики постараются прорвать российскую оборону на берегу Днепра.
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Артем Путинцев