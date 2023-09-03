Военкор Матюшин рассказал, как ведут себя русские солдаты во время СВО

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Военкор, ветеран Донбасса Александр Матюшин рассказал, что русские солдаты не сдаются в плен украинцам и проявляют настоящий героизм на поле боя. Об это сообщает Царьград.
По словам Матюшина, украинские солдаты часто сдаются в плен бойцам ВС РФ. Военкор отметил, что украинцы предпочитают выходить из окопов с поднятыми руками, чем дальше продолжать сражения.
Матюшин добавил, что военнослужащие ВС РФ практически не сдаются в плен.
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«Наши знают, что их там подвергнут моральным и физическим пыткам. Поэтому предпочитают смерть, а не плен. Стараются подорвать себя гранатой, если есть возможность, и забрать с собой как можно больше врагов», — приводит слова Матюшина Царьград.
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Екатерина Коршунова