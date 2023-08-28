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Военный корреспондент Андрей Коц в материале для РИА Новости, указал на дефицит персонала в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По его словам, ситуация стала критичной настолько, что Киев начал задействовать свои элитные войска в боевых действиях.
«82 десантно-штурмовая бригада, предназначавшаяся для действий во втором эшелоне, была введена в бой. Это говорит о том, что резервы исчерпаны», — пояснил Коц.Он также отметил, что средний возраст украинских военнослужащих, попадающих в плен к российским силам, возрос до 40 лет. Это дополнительно подтверждает нехватку молодых рекрутов в ВСУ.
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