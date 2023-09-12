Военкор Поддубный: Под Кривым Рогом уничтожены пять истребителей ВСУ

Фото: iStock/KuntalSaha
Военкор Евгений Поддубный в своем Телеграм-канале сообщил, что в результате ночного удара российской армии по аэродрому в Долгинцево рядом с населенным пунктом Кривой Рог уничтожены пять истребителей ВС Украины.
Уточняется, что ВСУ потеряли три Су-25 и два МиГ-29.
По словам Поддубного, на территории аэродрома могли храниться несколько ударных БПЛА и ракеты HARM.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Под украинским обстрелом в ДНР пострадал мужчина
Кулеба нахамил главе МИД Германии Бербок из-за отказа передать ВСУ Taurus
В Берлине проведут конференцию по восстановлению Украины
«Поступает, пока не подтвержденная официально, информация об уничтожении пяти боевых самолётов противника на аэродроме Долгинцево близ Кривого Рога. Предварительно, сообщается об уничтожении двух истребителей МиГ-29 и трех штурмовиков Су-25 ВВС ВСУ», — говорится в публикации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Под украинским обстрелом в ДНР пострадал мужчина
Кулеба нахамил главе МИД Германии Бербок из-за отказа передать ВСУ Taurus
В Берлине проведут конференцию по восстановлению Украины
Диана Аванесян