Военкор Поддубный сообщил об уничтожении пяти истребителей ВСУ у Кривого Рога

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ВС РФ уничтожили пять украинских боевых самолетов на аэродроме Долгинцево, который находится в районе Кривого Рога. Об этом сообщил военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.
«Поступает, пока неподтвержденная официально, информация об уничтожении пяти боевых самолётов противника на аэродроме Долгинцево близ Кривого Рога», - написал Поддубный в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, уничтожены два украинских истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 ВВС ВСУ. Кроме того, есть информация, что на территории аэродрома Долгинцево могли храниться ракеты HARM и несколько ударных дронов.
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